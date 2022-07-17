В воскресенье, 17 июля, в Украине идет уже 144-й день войны с Россией.

Продолжаются обстрелы городов - Харькова, Днепра, Одессы, Николаева Под интенсивным огнем населенные пункты в Донецкой, Луганской Харьковской области.

Тем временем за границей украинским беженцам снимают пособия и переселяют в менее комфортное жилье.

Ниже хроника новостей за сегодня. Материал обновляется.

17 июля

12.04 Российские власти думают над тем, чем заменить международную систему SWIFT. Об этом заявил помощник Путина по экономическим вопросам Максим Орешкин.

"Со SWIFT очень просто: мы сделаем так, что в нем необходимости не будет. Уже я об этом сказал, это на самом деле ключевая сейчас задача… Мы сейчас концентрируемся на том, чтобы сделать максимально комфортной внешнюю экономическую деятельность", - цитирует "Медуза" слова Орешкина, произнесенные на форуме "Территория смыслов".

Как сообщил Орешкин, работа над созданием альтернативных систем платежей ведется в сотрудничестве с Турцией и Китаем.

12.00 Появилось видео, как сейчас выглядит Святогорская лавра на Донбассе.

Ролик сняли волонтеры, которые привезли туда гуманитарный груз. Во время съемки начался обстрел. Снаряды летели не на лавру, а дальше за нее.

В монастыре много разрушений и следов от обстрелов. Некоторые здания полностью разбиты.

Лавра находится под контролем ВСУ и стоит на правом, более высоком берегу Северского Донца. На левом берегу - захваченный город Святогорск.

11.28 Российский дизайнер Артемий Лебедев, который недавно побывал на оккупированной украинской территории, взял себе на память из подземелий "Азовстали" табличку с надписью "Помещение фекального резервуара".

"Есть вещи, которые всегда меня находят: это все, что касается шуток про ж@пу и про г@вно. Поэтому, естественно, первая табличка, которую я взял себе в коллекцию - это "Помещение фекального резервуара", - рассказал Лебедев и тут же повесил табличку у себя в студии.

11.20 Авиация Британии готова к столкновению с Россией, если в этом возникнет потребность. Такое заявление сделал в эфире Sky News командующий ВВС Майк Уигстон.

"Мы тренируемся, чтобы быть готовыми именно к этой четкой и непосредственной угрозе. Мы, конечно же, надеемся, что до этого не дойдет и достаточно только сдерживания, но если наступит день, когда Россия совершит агрессию против государства НАТО, мы будем готовы", - сказал Уигстон.

Он объяснил, что Россия для Британии пока представляет лишь потенциальную угрозу. Но судя по тому, что она делает в Украине, а еще раньше делала в Грузии, "эту угрозу надо рассматривать всерьез".

11.08 Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко возмутился тем, что пострадавшей от ракетного удара в Виннице молодой женщине рассказали о гибели ее 3-летней дочери.

Об этом он узнал во время поездки в город и рассказал в эфире телемарафона.

"Главный врач больницы сказал, что эту женщину специально не известили о том, что ее ребенок умер, потому что она была в очень тяжелом состоянии, и не нужно это делать, нас тоже предупредили. А сегодня я вижу в соцсетях, как журналист или блогер (не знаю, как он туда попал, это еще устанавливается) заходит в реанимацию и рассказывает этой женщине о том, что она потеряла дочь, снимает это и выкладывает это в соцсети. Я призываю всех быть человечными и не делать то, что делается сейчас", - сказал Тимошенко.

11.03 "Оппозиционная платформа – За жизнь" обжаловала решение Восьмого апелляционного админсуда о своем запрете.

Об этом сообщила представитель Верховной Рады в Конституционном Суде Ольга Совгиря.

"В соответствии со статьей 289-3 КАСУ, апелляционные жалобы по этой категории дел подлежат рассмотрению Кассационным административным судом в составе Верховного Суда в течение месяца после открытия апелляционного производства", - объяснила Совгиря.

По ее словам, решение кассации будет окончательным и обжалованию в Украине уже не подлежит.

10.53 Россияне нанесли новый удар по острову Змеиный, о чем сообщает оперативное командование "Юг".

По словам руководительницы пресс-центра командования Наталии Гуменюк, таким образом противник уничтожает остатки своей техники на острове.

"Это была попытка разведки, не развернут ли там гарнизон, который можно уничтожить. Но пока они бьют только по той технике, которую оставили сами. Наверное, есть еще, какие следы заметать", - сказала Гуменюк.

10.51 Культ Бориса Джонсона в Украине продолжается даже на фоне его скорой отставки.

На одном из домов Одессы появился "патриотический кот" в образе британского премьера.

10.44 Украина официально подтвердила крушение Ан-12 в Греции и гибель экипажа. Также МИД Украины подтвердил данные об опасном грузе на борту.

"Ночью на севере Греции потерпел крушение украинский транспортный самолет АН-12, который перевозил опасный груз по маршруту Сербия-Иордания-Бангладеш. Экипаж состоял из восьми граждан Украины. Предварительная причина аварии – отказ одного из двигателей", - написал в соцсети спикер МИД Олег Николенко.

10.41 Появились еще фото утренних прилетов по Николаеву. Видно, что попали по предприятию.

10.31 Минобороны Сербии подтверждает, что на борту разбившегося в Греции украинского самолета Ан-12 была военная продукция. Такую информацию от имени ведомства публикуют СМИ.

Борт направлялся из Сербии в Бангладеш, хотя ранее говорилось об Иордании.

10.24 Украинская авиакомпания "Меридиан", которой принадлежал военно-транспортный самолет Ан-12, подтвердила крушение своего судна в Греции.

Как сообщил генеральный директор "Меридиана" Денис Богданович, все восемь погибших членов экипажа - украинцы, пишет "Немецкая волна".

В компании причину крушения связывают с технической неисправностью в воздухе, но характер груза не раскрывают.

10.19 Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий раскритиковал призывы мэров Сум и Белополья к жителям этих городов выехать на выходные из-за угроз обстрелов.

Эти призывы Живицкий квалифицировал как "провокационные заявления некоторых должностных лиц, не имеющих обоснованных причин". Он призвал не обращать на них внимания и сохранять спокойствие. При этом Живицкий признал, что пограничные регионы Сумской области постоянно обстреливаются, и попросил жителей этих местностей быть бдительными.

10.16 Появилось видео последствий ночного удара по Алчевску (сейчас это территория, подконтрольная "ЛНР"). Судя по кадрам, это троллейбусно-автобусное депо, куда вчера был прилет.

10.14 Управление стратегических коммуникаций ВСУ публикует видео взрыва где-то на оккупированном юге Украины.

Пишут, что взорван российский временный склад с боекомплектом. Когда и куда наносился удар, не сообщается.

10.06 Стали известны подробности крушения украинского самолета Ан-12 в Греции. Минобороны Сербии сообщает, что все 8 членов экипажа погибли.

Учитывая источник информации, груз на борту мог быть военным. Самолет направлялся в Иорданию.

Также появилось видео момента крушения.

10.04 Появились фото утренних обстрелов Николаева. Ракеты попали по предприятиям.

9.57 Газета "Коммерсант" публикует свежие фотографии оккупированного Херсона.

На них российские билборды с портретами Суворова и Екатерины II, а также слоганами о том, что украинцы и русские - "один народ, единое целое". При этом остается много украинских надписей, особенно на рекламных щитах. Также многие объекты инфраструктуры по-прежнему выкрашены в желто-голубые цвета.

На улицах до сих пор стоят противотанковые ежи, по городу днем ездит бронетехника с буквой "Z". Технику через Херсон перегоняют на фронт.

Под самим Херсоном горят леса, как пишет издание, из-за обстрелов. Работают заправки. 95-й бензин продается по 66 рублей - это около 34 гривен (в Украине от 50 гривен за литр).

Есть также фото очередей на въезд в Крым через Армянск. Пропускной режим там со стороны России проще, судя по всему, не стал.

В городе отключены фонтаны. Местные мальчишки, не обращая внимания на войну, купаются с набережной в Днепре.

9.34 "Института изучения войны" (США) опубликовал анализ минувших военных суток. Эксперты выделили два ключевых события.

Министерство обороны России объявило о прекращении оперативной паузы. Российские силы, вероятно, возобновляют наземные атаки по нескольким направлениям. Прекращение паузы выразится в продолжении атак, сосредоточенных на выступе Славянск-Северск-Бахмут. Кремль, возможно, приказал российским силам взять под контроль всю Харьковскую область, несмотря на "чрезвычайно низкую вероятность успеха России".

9.28 Ночью в Киевском районе Харькова вследствие удара двумя ракетами возник пожар в пятиэтажке. Здание было не жилое, а производственное. Пострадала 59-летняя женщина, ее увезли в больницу. Об этом сообщил губернатор Олег Синегубов.

9.01 Россия укрепляет свои оборонительные позиции на оккупированных территориях юга Украины. Об этом говорится в свежем отчете британской разведки.

Укрепление включает передвижения живой силы, техники и средств обороны между Мариуполем и Запорожьем, а также в Херсоне. Российские силы в Мелитополе также усиливают меры безопасности.

ВСУ оказывают давление на российскую линию обороны в Херсонской области уже более месяца, а согласно недавним заявлениям Зеленского, Киев готовит наступательную операцию с целью вытеснения России из районов, которые она в настоящее время контролирует, пишет разведка.

По ее данным, оборонительные действия РФ, вероятно, являются ответом на ожидаемое украинское наступление, а также на атаки, которые Украина проводит против командных пунктов, узлов тылового обеспечения и сосредоточения войск. Укрепление юга на фоне боев за Донбасс указывает на серьезность, с которой российские командиры относятся к угрозе, резюмирует разведка.

8.55 В РФ ответили на заявление Алексея Арестовича о намерении Украины атаковать Крымский мост, как только появится техническая возможность.

Сенатор Андрей Клишас по этому поводу сказал, что "демилитаризацию и денацификацию" нужно будет проводить "на всей территории Украины" - иначе ВСУ смогут обстреливать объекты в тылу российской армии.

8.32 В Николаеве этой ночью был прилет по двум промышленным предприятиям. Там начался пожар, сообщил губернатор Виталий Ким.



По его словам, обстрел города был массированным и начался около трёх утра.

8.28 Появилась сводка об обстрелах на Донбассе от губернатора Донецкой области Павла Кириленко.

В Торецке три ракеты повредили жилой дом, школу и детсад. В Константиновке было попадание по территории медицинского колледжа. В Соледаре от обстрелов загорелся дом детского творчества.

За сутки погибли трое мирных жителей.

8.08 Центр по борьбе с фейками при СНБО опубликовал список западных политиков, экспертов и журналистов, которые продвигают "российские нарративы". В него вошли много довольно известных персон.

Например, американский Сенатор Рэнд Пол, который требовал не принимать Украину в НАТО. Или экономист Джеффри Сакс, обвинявший США в нападении России на Украину. Также в списке фигурируют депутат Европарламента от Испании Мануэль Пинеда, который заявлял, что от войны в Украине выигрывают НАТО и Вашингтон. Попал в немилость и колумнист издания Die Welt Кристоф Шильц, писавший, что Россия захватит Донбасс. А также известный американский историк и автор учебников по стратегии Эдвард Люттвак, который в июне говорил, что победить Россию на поле боя - "из области фантастики".

В списке значатся много американских ветеранов армии и разведки, которые скептически оценивали перспективы Украины на поле боя.

7.37 В Греции у города Кавала упал украинский транспортный самолет. Видео с места крушения публикует местный портал Empisteutiko.

Греческие СМИ сообщают, что это был грузовой борт Ан-12. Он летел коммерческим рейсом из Сербии в Иорданию. По информации местного издания EPT News, на борту находились 8 членов экипажа, они перевозили 12 тонн опасного груза.

На видео слышно, как в районе взрыва что-то детонирует.

7.17 Утренняя сводка Генштаба говорит о том, что ВСУ отбили атаки противника в направлении Северска. Россияне пытались продвигаться в районах Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

К северо-востоку от Бахмута была отбита очередная попытка взять Берестовое и Белогоровку (Донецкая область) у трассы на Лисичанск.

7.10 В Николаеве ночью прогремело около десяти взрывов, есть возгорания, сообщил мэр города Александр Сенкевич.