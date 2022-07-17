Владимир Зеленский отстранил от должности генерального прокурора Ирину Венедиктову.

Указ об этом опубликован на официальном сайте президента Украины.

"Отстранить Венедиктову Ирину Валентиновну от должности Генерального прокурора", - говорится в документе.

Исполняющим обязанности генерального прокурора Украины стал Алексей Симоненко.

Симоненко пришел в Офис генпрокурора в марте 2020 года после назначения заместителем Ирины Венедиктовой. До этого момента он работал в Службе безопасности Украины.

"С ним связана одна знаковая история. Разговоры об отставке Венедиктовой, напомним, ходили ещё до войны и были связаны с тем, что она, по слухам, самоустранилась от расследования дела о госизмене против Порошенко и даже якобы в частных беседах с соратниками экс-президента убеждала их, что она сама против этого уголовного дела", - пишет Телеграм-канал "Политика Страны".

По итогу подозрение Порошенко подписала не Венедиктова, а ее заместитель Симоненко, за что и попал на "Миротворец".

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