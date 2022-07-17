Зеленский отстранил от должности Венедиктову. И. о. генпрокурора стал Алексей Симоненко
Владимир Зеленский отстранил от должности генерального прокурора Ирину Венедиктову.
Указ об этом опубликован на официальном сайте президента Украины.
"Отстранить Венедиктову Ирину Валентиновну от должности Генерального прокурора", - говорится в документе.
Исполняющим обязанности генерального прокурора Украины стал Алексей Симоненко.
Симоненко пришел в Офис генпрокурора в марте 2020 года после назначения заместителем Ирины Венедиктовой. До этого момента он работал в Службе безопасности Украины.
"С ним связана одна знаковая история. Разговоры об отставке Венедиктовой, напомним, ходили ещё до войны и были связаны с тем, что она, по слухам, самоустранилась от расследования дела о госизмене против Порошенко и даже якобы в частных беседах с соратниками экс-президента убеждала их, что она сама против этого уголовного дела", - пишет Телеграм-канал "Политика Страны".
По итогу подозрение Порошенко подписала не Венедиктова, а ее заместитель Симоненко, за что и попал на "Миротворец".
Ранее мы писали, что Владимир Зеленский уволил губернатора Херсонской области и назначил временного главу региона.
Также "Страна" сообщала, что президент Владимир Зеленский уволил скандального посла Украины в Германии Андрея Мельника.
Война в Украине продолжается уже 144-й день. "Страна" следит за происходящим 17 июля в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 143-го дня войны. За этот период Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные отбили несколько штурмов противника в Донецкой области. На фоне активных боевых действий в Украине и на Западе продолжаются споры вокруг раздачи повесток мужчинам в общественных местах. Также на Западе говорят, что Украине следует перехватить инициативу на поле боя к концу лета, иначе в единстве партнеров могут возникнуть трещины - и зазвучат призывы к Киеву уступить часть территорий России.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как живут в Европе украинские беженцы на пятом месяце войны.