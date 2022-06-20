"Стране" стали новые подробности инцидента с убийством павлина, который, как оказалось, имел место еще 3 июня на берегу реки Сирет в селе Карпачи Черновицкой области

Изначально этим случаем никто не занимался, ведь хозяином павлина, как оказалось, и был сам живодер – птицу он купил заранее. Эту информацию подтвердили в полиции.

"Какие у него были намерения установит досудебное расследование. По его словам, он просит прощения у всех, и у всей Украины за то, что жестоко обходился с животным. Но все же, досудебное расследование идёт, уголовное производство начато, суд выберет меру пресечения. Соответственно у всех участников, которые присутствовали во время инцидента, также будет правовая квалификация", — рассказали "Стране". В пресс-службе отметили, что следователи готовят ходатайство в суд об избрании мэры пресечения.

Но из-за резонанса с видео скандал докатился до Офиса генпрокурора, и даже лично до Венедиктовой, которая потребовала наказать виновника.

Скриншот из видео с убитым павлином.

Живодером оказался 18-летний сын местных предприниматель житель села Карпачи по имени Константин Урсулян. Знакомые из его окружения на условиях анонимности рассказывают, что он где-то купил этого павлина специально ради забавы, а по пьянке решил убить. Когда видео разошлось, виновник очень испугался резонанса и попросил всех, кто репостил видео с жестокой расправой над павлином, удалить его.

Однако после нагоняя от руководства прокуратуры в Черновицкой полиции разыскали копию видеозаписи и уже вручили живодеру подозрение в жестоком обращении с животным, что повлекло его гибель. Теперь Урсуляну грозит 8-летний срок.