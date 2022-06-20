Пьяный молодой человек на Буковине убил павлина - держа птицу рукой, с размаху он ударил ее несколько раз об землю.

Соответствующее видео появилось в сообществе "Хорошие Черновцы" и на инстаграм-страницах организаций по защите животных. Утверждается, что это происходило в селе Карапчив Черновицкой области.

Судя по всему, это произошло на шашлыках: остальная компания с хохотом реагировала на происходящее (сам ролик не публикуем из этических соображений).

Паблик позже опубликовал ссылку на инстаграм живодера, которого, судя по никнейму, зовут Константин Урсулян (сейчас его аккаунт скрыт).

В личных сообщениях другим пользователям Урсулян написал, что "уже ответил за свои поступки" и попросил удалить видео.

Ранее мы писали о том, как мужчина жестоко убил кота за съеденную колбасу. Мужчину, который в Виннице жестоко убил кошку Анфису на глазах у детей, посадили на 5 лет с испытательным сроком.

Кроме того, сообщалось, как в школу калифорнийского поселка забежал горный лев.

Также мы рассказывали, как в Киеве живодеру грозит до 8 лет за сброшенную с 7 этажа кошку с котятами.