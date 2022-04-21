Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что украинские дети за вознаграждение помогали россиянам обнаруживать места расположения Вооруженных сил Украины.

Об этом Венедиктова написала в Facebook.

Так, по ее словам, в Харьковской области 12-летний подросток с помощью интернета и Telegram-каналов присылал информацию о расположении техники, блокпостов и военных ВСУ с намерением получить за это деньги. Аналогичный факт был и в Луганской области.

Всего же, по информации Венедиктовой, с россиянами по такой же схеме сотрудничали восемь детей.

Ранее мы писали, что в Украине с начала войны погибли уже 205 детей, еще 362 ребенка получили ранения.

Война в Украине продолжается уже 57-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Также мы анализировали главные события и заявления 56-го дня войны. Основные боевые действия, как и в предыдущие дни, велись на подступах к Донбассу и в самой зоне ООС. В Киеве, Москве и на Западе обсуждались переговоры, а также гарантии безопасности Украины после войны.

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