Владимир Зеленский отстранил от должности главу СБУ Ивана Баканова, слухи об отставке которого поползли в конце июня.

Указ об этом опубликован на официальном сайте президента Украины.

Баканова Зеленский отстранил от руководства СБУ с очень жёсткой формулировкой - по статье 47:

"Неисполнение (ненадлежащее исполнение) служебных обязанностей, повлекшее человеческие жертвы или другие тяжкие последствия или создавшее угрозу наступлению таких последствий, является основанием для отстранения такого военнослужащего от исполнения служебных обязанностей".

Задержанный вчера по обвинению в госизмене экс-глава СБУ Крыма Кулинич был очень близок к Баканову и на момент задержания был его помощником.

Также у Баканова были очень напряженные отношения с Ермаком.

По данным "Страны" Баканов ничего не знал о подготовке операции по задержании Кулинича, но при его задержании присутствовал первый зам главы СБУ Василий Малюк, который имеет прямую коммуникацию с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Ранее "Страна" сообщала, что друг Зеленского под угрозой увольнения, но позже в Офисе президента опровергли информацию о планируемой отставке главы СБУ Ивана Баканова.