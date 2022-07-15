Ситуация для украинских беженцев в Европе постоянно меняется, и часто не в лучшую сторону.

Часть стран прекращает выдавать денежную помощь украинцам и отменяет бесплатный проезд в общественном транспорте, другие приостанавливают прием бегущих от войны людей.

С начала войны, по данным ООН, Украину покинуло более 8 млн. человек. Сейчас в Европе находится почти 5,3 млн. беженцев, из которых около 4,5 млн. проживают в Польше.

Узнавали, что происходит с нашими беженцами за границей.

"Посылают на работу уборщицей"

В Польше украинским беженцам сняли денежные пособия. Вначале власти гарантировали месячные выплаты в размере 1200 злотых (7,3 тыс. грн) на человека в течение первых двух месяцев, впоследствии продлили ее еще на две месяца, а с 1 июля субсидии и вовсе отменили.

"Мы убеждены, что многие люди в Польше способны стать самостоятельными и адаптироваться. Мы не можем бесконечно перечислять эти средства всем", - так объяснил решение вице-министр внутренних дел и правительственный уполномоченный по делам беженцев из Украины Павел Шефернакер.

Нововведения не касаются инвалидов, стариков, беременных женщин и тех, у кого на попечении трое и более детей. Для них срок выплат продлен более чем на четыре месяца.

Также с начала июля перестал действовать бесплатный проезд для украинцев на польской железной дороге, а с июня надо платить за билеты в городском общественном транспорте.

На перебои с выплатами жалуются владельцы польских квартир, которые приютили украинцев и которым правительство обещало доплачивать за это 1200 злотых в месяц.

При этом для украинцев остается доступ ко всем социальным благам – соцпомощи, медицинским услугам, обучения в школе.

"Деньги заканчиваются, надо идти на работу, а с 2-летним ребёнком это тяжело. Украинцам предлагают в основном вакансии, на которые сами поляки не идут за такие деньги - уборщики, посудомойки, на склады, сбор урожая. Зарплата - 1,5-2,5 тыс. злотых (12-15 тыс. грн).", - делится со "Страной" киевлянка Ольга Сытник, которая бежала от войны в Варшаву с маленькой дочкой и сейчас временно живет у друзей.

В Болгарии селят в вагончиках, в Шотландии - на корабле

В Чехии тоже не самые радостные новости для беженцев - с 15 июня магистрат Праги закрыл центр регистрации из-за того, что у властей нет возможности расселить людей в городе. В мэрии заявили, что чешская столица также "исчерпала возможности, связанные с предоставлением медицинского обслуживания и других видов социальной поддержки".

В еще более затруднительном положении - украинские беженцы в Болгарии. Их переселили из отелей в "гетто" для беженцев, состояние из вагончиков с общими удобствами, а также уменьшили размер компенсаций на питание и проживание с 40 левов (около 700 грн) до 15 левов (около 230 грн) в день. В местном кабмине уверены, что этих средств должно хватить "на оплату размещения и трехразового питания".

Уходящий в отставку премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил, что в стране больше не могут обеспечивать "роскошное" проживание в отелях для украинских беженцев.

Оказалось не совсем готова к приему украинских беженцев Британия, пишет Politico. Изначально страна обещала принять сотни тысяч мигрантов, однако впоследствии выдала гораздо меньше виз - в основном тем украинцам, у кого в стране живут близкие родственники в государстве. Остальные должны были найти "спонсора", который их на время приютит. При этом все чаще появляются сообщения, как приемные семьи выселяют украинцев из-за недоразумений и конфликтов.

"Миграционный кризис показал неготовность Лондона к подобной ситуации", - пишет Politico.

А с 13 июля приостановили схему суперсонсорства в Шотландии, последовав примеру Уэльса (оба - регионы Британии). Шотландское правительство, после трех месяцев приема беженцев, объявило, что людей некуда селить. Изначально шотландцы обязались принять 3 тысячи украинцев (их расселяли в отели и социальное жилье по всему региону), а приехало уже вдвое больше. Количество заявок перевалило за 20 тысяч - и Эдинбург заявил о "паузе" в программе.

А часть тех, кто уже приехал в Шотландию, поселят на на корабле Victoria I эстонской судоходной компании, где, впрочем, смогут разместить лишь 739 беженцев.

Как пишет Telegraph, каюты, в которых будут жить беженцы, по размеру меньше, чем тюремные камеры в Шотландии.

"Комнаты предназначены для размещения до четырех человек, то есть при полной загруженности на одного человека будет приходиться 21 квадратный фут (около двух квадратных метров). В то время как по правилам в общих камерах в тюрьмах Шотландии на каждого заключенного должно приходиться не менее 48 квадратных футов (4,4 квадратного метра)", - пишет издание, иронизируя что это обещанный "теплый прием".

В Бельгии у украинских беженцев тоже сложности с поселением. Многие владельцы квартир просят украинцев покинуть дома на время их летнего отпуска

Непросто также снять жилье за деньги. Бельгийские арендодатели не хотят сдавать квартиры украинцам, поскольку их статус временной защиты истекает в марте следующего года. А в Бельгии сдают обычно на более долгий срок - от трех лет.

Часть беженцев поселил в лагере для беженцев, где люди живут месяцами, не имея возможности зарегистрироваться. В Брюсселе находится около 8 тысяч украинских беженцев.

"Основной вопрос - жилье", - говорит Пьер Верберен, правительственный координатор Брюсселя по Украине.

Для расселения украинцев планируют переоборудовать офисы в дома для беженцев.

Также по всей Европе кроме жилищной остро встала проблема резко выросших счетов за коммуналку.

В Германии, где живет несколько сотен тысяч украинских беженцев, жестко контролируют расход энергоносителей, пытаясь сократить расход электроэнергии и газа до минимума. Это связано с ростом цен на энергоносители, а также с вероятным энергокризисом, пишет Spiegel, ссылающееся на данные Федеральной ассоциации энергетической и водной промышленности (BDEW).

Владельцы квартир, в которых живут украинцы, сами экономят газ и электрику, и беженцев просят так делать.

"Спад в мае был особенно очевиден: потребление здесь было более чем на треть ниже, чем в мае 2021 года. Призывы к экономии энергии или лично мотивированным эффектам экономии играют роль", – пишет издание.

При этом в Германии с 1 июня увеличили выплаты для украинских беженцев - теперь они получают сумму, эквивалентную пособию по безработице для немцев.

Одиноким платят 449 евро, семейным парам - по 404 евро на человека, детям - от 285 до 360 евро.

Во Франции приютили более 100 тысяч беженцев из Украины.

"Мы перешагнули порог в 100 тысяч украинцев, которых приняли во Франции. Мы сначала были транзитной страной, в частности в Испанию, которая несколько лет назад открыла свой рынок труда для украинцев, тогда как во Франции до войны на территории было всего 19 тысяч украинцев. Мы продолжаем принимать около 300 человек еженедельно, особенно из Италии", - сказал в интервью Le Monde Джозеф Зимет, возглавляющий Межведомственное кризисное подразделение по приему беженцев.

Беженцам во Франции платят пособие около 200 евро на человека.

"13 тысяч человек поселили в квартиры, 11 тысяч – в общежитиях, хостелах, базах отдыха", - сказал он.