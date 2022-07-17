Зеленский намекнул премьеру Канады о недовольстве передачей России турбины для "Северного потока"
Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с премьером Канады Джастином Трюдо дал понять ему о недовольстве тем, что Оттава согласилась передать России через Германию турбину для "Северного потока-1".
Это следует из твита, опубликованного украинским президентом.
"Поговорил с Джастином Трюдо... Повторно подчеркнул, что международная позиция по санкциям должна быть принципиальной. После терактов в Виннице, Николаеве, Часовом Яру и т.д. давление нужно усиливать, а не ослаблять", – написал Зеленский.
Напомним, Украина боится, что Запад капитулирует перед Россией из-за газового давления. Поводом для подобных рассуждений стало согласие Канады вернуть турбину от газопровода "Северный поток - 1".
Ранее мы писали, что в МИД Украины разочарованы решением Канады передать Германии турбину для "Северного потока". В дипломатическом ведомстве объяснили, что такое решение подрывает евроатлантическое единство в вопросе применения санкций.
При этом США поддержали Канаду в решении прислать ФРГ турбину для "Северного потока", выведя ее таким образом из под действия антироссийских санкций.