Украинские власти опасаются, что западные страны начинают "капитулировать" перед Россией. Поводом для подобных рассуждений стало согласие Канады вернуть турбину от газопровода "Северный поток - 1".

Об этом пишет Newsweek в редакционной статье.

По словам аналитика издания Дэвида Бреннана, Россия заявила о двух победах в санкционной войне: согласии Канады снять ограничения на передачу турбины для газопровода "Северный поток" и прояснении Евросоюзом ситуации вокруг транзита в Калининградскую область.

"Опасения Киева по поводу "усталости от санкций" среди партнеров были вызваны очевидным успехом России. Украина и некоторые из этих партнеров, особенно в странах Балтии, опасаются, что Кремль потребует новых уступок по мере того, как Европа приближается к зиме", - пишет Newsweek.

"Правда в том, что некоторые европейские политики могут быть больше заинтересованы в российском газе, чем в победе Украины", - сказал Newsweek депутат Верховной Рады и председатель комитета по иностранным делам Александр Мережко.

Война в Украине продолжается уже 144-й день. "Страна" следит за происходящим 17 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 143-го дня войны. За этот период Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные отбили несколько штурмов противника в Донецкой области. На фоне активных боевых действий в Украине и на Западе продолжаются споры вокруг раздачи повесток мужчинам в общественных местах. Также на Западе говорят, что Украине следует перехватить инициативу на поле боя к концу лета, иначе в единстве партнеров могут возникнуть трещины - и зазвучат призывы к Киеву уступить часть территорий России.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как живут в Европе украинские беженцы на пятом месяце войны.