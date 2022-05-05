Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в комментарии "Стране" дал понять, что Украина пока не намерена выходить из переговорного процесса. А заявления представителей Киева о том, что мирного соглашения с РФ не будет, а воевать придется до капитуляции России - это просто частное мнение.

По словам Никифорова, такие заявления о капитуляции обычно высказываются на эмоциях.

"Это то, о чем говорил президент Украины: каждая Буча, каждый Мариуполь, каждое преступление российских войск делает переговоры и достижение некоего мирного соглашения все сложнее. Оно вызывает сильные эмоции у представителей украинской власти и провоцирует такие заявления о капитуляции России. Но это не является консолидированным мнением украинской власти", - заявил Никифоров.

Напомним, почти синхронно о неприемлемости мирного договора с Москвой заявили секретарь СНБО Алексей Данилов, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов, а также советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Сказанное ими можно свести к следующему: мир с Россией возможен только после ее капитуляции. "Страна" разбиралась, почему украинские власти потребовали у России капитулировать в войне.

Война в Украине продолжается уже 71-й день. "Страна" следит за происходящим 5 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 70-го дня войны. Войска РФ пытались взломать оборону ВСУ на Донбассе. В Мариуполе противник возобновил наступление на "Азовсталь". Британская разведка заявила, что Россия планирует захватить Краматорск и Северодонецк. А секретарь СНБО Данилов сказал, что война будет длительной.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 70-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.