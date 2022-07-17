В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта боевых действий по состоянию на 18:00 17 июля, в которой сообщается, что российские войска пытаются установить контроль над Северском и продвигаются в направлении Бахмута.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

На востоке Донецкой области россияне сосредотачивают основные усилия на попытках установления контроля над Северском и продвижения в направлении Бахмута. Там же ВСУ отбили атаку войск РФ в районе Григоровки. Там же россияне безуспешно пытались наступать вблизи Берестового, Белогоровки, Яковлевки и Новолуганского. На западе Донецкой области войска РФ пытались улучшить тактическое положение в районах Михайловки, Павловки и Новомихайловки.

Кроме того, в командовании рассказали о ситуации на других направлениях.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях без существенных изменений. Враг задействовал артиллерию для обстрелов приграничных населенных пунктов Студенок, Вольфин, Белополье, Новые Вырки и Искрисковщина. Продолжается воздушная разведка пограничных районов Черниговской и Сумской областей.

В Харьковском направлении враг пытается удержать занятые рубежи. Обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Петровка, Протопоповка, Прудянка, Русские Тишки, Питомник, Старый Салтов, Чугуев, Мосьпаново, Уды, Веселое. Оккупанты нанесли авиаудары неподалеку от Прудянки и Верхнего Салтова.

В Славянском направлении враг совершил обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Долина, Дибровное, Ивановка, Мазановка, Богородичное, Большая Камышеваха, Курулька, Константиновка, Вернополье, Гусаровка и других. В целях нарушения системы управления сил обороны и недопущения ведения воздушной разведки противник активно применяет средства радиоэлектронной борьбы.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелы, в частности, зафиксированы возле Невельского, Красногоровки, Новомихайловки, Владимировки, Павловки, Пречистовки, Золотой Нивы, Степногорска и Степного. Враг нанес ракетно-авиационные удары неподалеку от Покровска и Новоселовки Второй.

В Южнобужском направлении враг систематическими обстрелами пытается нарушить логистическое обеспечение украинских войск. Обстреливал гражданскую и военную инфраструктуру в районах населенных пунктов Белая Криница, Березнеговатое, Терновка, Веселый Кут, Благодатное, Лоцкино, Новогригоровка, Мирное, Прибужское, Лупарево, Баштанка и других. Нанес ракетные удары по Николаеву. Идет воздушная разведка беспилотными летательными аппаратами. Высока угроза последующих ракетных ударов по критической инфраструктуре региона.

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