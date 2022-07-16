Министр обороны РФ Сергей Шойгу снова проинспектировал российские войска, которые воюют в Украине. Он побывал на командных пунктах группировок "Юг" и "Центр".

Об этом сообщают российские СМИ.

Заезжал ли он при этом на территорию Украины - не сообщается.

Во время поездки Шойгу "дал необходимые указания по дальнейшему наращиванию действий группировок на всех операционных направлениях".

Телеграм-канал "Политика Страны" отмечает, что данное заявление "звучит, как отмашка на новое наступление, о вероятности которого сегодня сообщали западные аналитики".

Напомним, что предыдущая такая инспекция от Шойгу была 26 июня.

Война в Украине продолжается уже 143-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 142-го дня войны. В Генштабе сообщали, что бои велись в Донецкой области и все попытки наступления россиян были отбиты. К юго-западу от Донецка в районе Угледара активизировались штурмовые действия противника, которых там давно не было. Также вчера под обстрелы попали учебные заведения в Харькове, Николаеве и Днепропетровской области. Тем временем министр обороны Алексей Резников предрек контрнаступление ВСУ уже в этом году.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.