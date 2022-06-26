Российские СМИ пишут, что министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал группировку войск, задействованную в "спецоперации" в Украине.

Не исключено, что для этого Шойгу прибыл на оккупированную территорию Украины.

Хотя прямо этого пока не сообщается.

Минобороны РФ заявило, что Шойгу посетил командные пункты российской военной группировки, задействованной в "спецоперации".

Напомним, война в Украине продолжается уже 123-й день. Мы следим за главными новостями 26 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 122-го дня войны. Украинские власти официально заявили, что Северодонецк и его пригороды ВСУ оставили. Под Славянском из Долгенького идет штурм Мазановки, бой там продолжается. Также штурмуют район Богородичного недалеко от Святогорска. Россия выпустила по Украине более полусотни ракет разных типов: воздушного, морского и наземного базирования. Они ударили по трем основным локациям - черниговскому учебному центру ВСУ "Десна", военным объектам под Житомиром и в районе Яворовского полигона Львовской области.

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