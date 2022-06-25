На фоне постоянных заявлений о том, что война в Украине будет длительной, у многих возникает желание понять - какой есть есть выход из ситуации.

И зачастую для ответа на этот вопрос прибегают к историческим аналогиям: поскольку никто в мире не в состоянии точно предсказать новый сценарий, ответы ищут в прошлом.

Одним из таких ответов в последнее время называют итог Корейской войны 1950-1953 годов, которая закончилась даже не миром, а перемирием, длящимся уже почти 70 лет. А сама страна разделена по знаменитой 38-й параллели на Южную и Северную Кореи.

Действительно ли "корейский вариант" может стать базовым для Украины? Возможен ли он вообще? Попытаемся разобраться.

Тем более, что как раз сегодня исполняется ровно 72 год с момента начала Корейской войны.

Поделили по дружбе

В Корее все началось с ее разделением в 1945-м. До того Корея как государство в течение 35 лет вообще не существовала, так как была аннексирована японцами, и потому при решении ее судьбы в конце Второй мировой не было никакого общепризнанного правительства, которое могло сказать свое слово (правда, с 1919 года существовало правительство в изгнании, но оно устраивало не всех мировых игроков).

И судьбу Кореи – как считалось, временно, – решили исходя из геополитических интересов: СССР и США договорились разделить ее по 38-й параллели, чтобы севернее капитуляцию японцев приняла Красная армия, а южнее – американская.

Никакой военной необходимости в этом не было: как советские, так и штатовские военные вполне могли разобраться с японцами в Корее самостоятельно.

Но в тот момент антигитлеровская коалиция находилась в сложном положении: с одной стороны, она уже трещала по швам, с другой – ни у кого не было желания идти на открытый разрыв.

Поэтому и СССР, и США старались делать символические шаги, подчеркивающие единство коалиции и уважение друг к другу.

Одним из таких шагов и стало разделение Кореи по 38-й параллели.

100 тысяч погибших в мирное время

Конечно, предполагалось, что это будет временно. Но потом начала набирать обороты Холодная война, поэтому позиции СССР и США стали быстро расходиться в разные стороны.

В Южной Корее летом 1948 года приняли свою конституцию и избрали президента – 73-летнего профессора Ли Сын Мана, еще в 1919-м возглавлявшего первое корейское правительство в изгнании.

Следом за этим в Северной Корее сделали зеркальные шаги: в сентябре того же года приняли конституцию и провозгласили Корейскую народно-демократическую республику. Ее лидером стал 36-летний бывший советский офицер Ким Ир Сен.

Ни Ли Сын Ман, ни Ким Ир Сен друг друга не признавали. Конституции двух корейских государств объявлялись действующими на всей территории будущей единой страны, а в основном законе КНДР даже было записано, что ее столица – находящийся на юге Сеул (в то время как реальная столица – Пхеньян – объявлялась лишь местом временного пребывания правительства).

В такой ситуации война была неизбежна, и к ней готовились. Особенно приготовления с обеих сторон усилились после того, как в 1949-м СССР и США вывели свои войска с Корейского полуострова.

Об этом мало известно, но еще до начала войны столкновения на 38-й параллели шли регулярно, и в них (в "мирный" период) погибли около 100 тысяч человек. Так что чье-либо глобальное наступление после вывода советских и американских войск стало лишь вопросом времени.

Ким уговаривает Сталина

Шансов на успех у Ким Ир Сена было больше. Ли Сын Ман оказался никудышным администратором: Южная Корея жила в нищете и утопала в коррупции, в то время как в Северной благодаря советской помощи жизнь худо-бедно налаживалась. Так что коммунистический вождь КНДР был популярен не только на Севере, но и на Юге.

Но главное было то, что Москва после вывода войск продолжала оказывать Пхеньяну помощь вооружением и советниками, в то время как Вашингтон при выводе своей армии даже отказался оставить Сеулу тяжелое вооружение.

А в январе 1950 года госсекретарь США Дин Ачесон произнес речь, в которой обозначил сферу государственных интересов Америки в Тихом океане ("американский оборонный периметр"), не упомянув при этом Южную Корею.

В такой ситуации желание Ким Ир Сена взять инициативу в свои руки было вполне объяснимо. Проблема была в одном: советский вождь Иосиф Сталин не хотел этой войны.

Не то чтобы он был миролюбив. Просто в масштабе мировых проблем корейская проблема была для хозяина Кремля слишком мелкой и не вписывалась в его глобальные планы. Выгоды большой от сокрушения Южной Кореи он не видел, зато понимал, что война создаст риск прямого столкновения СССР и Штатов, к которому Советский Союз тогда был еще явно не готов.

Однако Ким Ир Сен нашел выход. Осенью 1949-го закончилась гражданская война в соседнем Китае, победил коммунистический лидер Мао Цзэдун, у которого оказались свободными и огромное количество войск, и горы оружия.

Поэтому северокорейский вождь весной 1950-го приехал к Сталину с планом: КНДР наступает сама, при помощи полученного от Пекина оружия, но при необходимости "страховкой" для нее становится китайская армия (впрочем, считалось, что "страховка" не понадобится).

С Мао этот план был согласован, да он и сам был заинтересован в том, чтобы ликвидировать возможную базу американского вторжения у себя под боком.

Кстати, еще до официального вмешательства Пекина из китайской армии в северокорейскую были переведены все этнические корейцы, и это стало существенным усилением для Пхеньяна.

Зная о договоренности Кима и Мао (которая не предусматривала прямого участия в войне СССР), на нее согласился и Сталин. К разработке плана наступления были привлечены советские военные советники, и к концу мая 1950 года он был утвержден.

Прокол Госдепа и прокол Москвы

В воскресенье 25 июня 1950 года, ровно 72 года назад, армия КНДР перешла в наступление. Официально во вторжении Пхеньян обвинил Ли Сын Мана.

Провокации с южнокорейской стороны (также как и с северокорейской) действительно были, но они происходили все последние годы, так что вопрос ответственности КНДР за переход из стадии "полугорячего" конфликта в горячий тут очевиден.

В отличие от Москвы, для Вашингтона начало войны стало неожиданностью. За пять дней до этого госсекретарь Ачесон представил Конгрессу доклад, в котором указал, что масштабный конфликт в Корее маловероятен. И президент Гарри Трумэн уехал на выходные отдыхать, узнав о войне лишь через полдня после ее начала.

Но Ачесон теперь уже действовал быстро. Тут же был созван Совет безопасности ООН, на котором приняли американский проект резолюции, осуждающий агрессию Пхеньяна и дающий санкцию на создание войск ООН в помощь Сеулу.

СССР мог применить право вето, но советский представитель Яков Малик еще с февраля бойкотировал все заседания Совбеза (из-за включения в его состав враждебной на тот момент Югославии), а потому "прогулял" и это заседание. Резолюция в поддержку Ли Сын Мана вступила в силу.

5% для Ли Сын Мана

Впрочем, на тот момент казалось, что никакой роли она не сыграет. В день наступления армия Севера почти в два раза превышала армию Юга по численности войск (175 тысяч против 90 тысяч), в пять раз – по танкам (150 против 30), в четыре раза – по самолетам (172 против 40). Поэтому наступление развивалось быстро и успешно.

Уже 28 июня войска Кима взяли Сеул, находящийся недалеко от 38-й параллели. В этот же день Вашингтон отдал приказ своему флоту и находящейся на базах в Японии авиации обеспечить прикрытие и поддержку армии Ли, что замедлило продвижение противника, но коренным образом изменить ситуацию не могло.

Кстати, в этот же день, 28 июня, Великобритания, Австралия и Новая Зеландия переподчинили свои флоты в Тихом океане американскому командованию, но и их вмешательство существенной роли на тот момент не сыграло.

12 июля в Корею прибыла передовая группа американских войск во главе с командующим генералом Уолтоном Уокером, который принял командование всеми сухопутными войсками США и Южной Кореи.

Уокер принял жесткие меры, чтобы привести южнокорейскую армию в порядок, но и это не помогло. Лишь с прибытием первых двух американских бригад наступление войск Кима стало терять темпы.

Но даже в такой ситуации армия КНДР к концу июля захватила почти всю Корею. За Ли остался лишь участок на южном побережье вокруг города Пусан, составлявший 5% от всей территории полуострова. Этот участок получил название "Пусанский периметр".

Катастрофа Ким Ир Сена

Ким Ир Сен был настроен ликвидировать последний "оплот американского империализма" на корейской земле. Ожесточенные бои за Пусанский периметр шли с конца июля до середины сентября.

А под прикрытием этих сражений Вашингтон готовил свое наступление. 15 сентября, совершенно неожиданно для КНДР, американцы высадили десант в порту Инчхон на западном побережье Кореи.

Инчхон – самый ближний порт к Сеулу. Взяв его к середине следующего дня, американская армия повела наступление на столицу и – после нескольких дней боев – 28 сентября захватила ее.

29 сентября на торжественной церемонии командующий войсками ООН американский генерал Дуглас Макартур официально передал освобожденный Сеул Ли Сын Ману.

Но главное было в другом: в тылу у северокорейцев образовался мощный анклав противника, который обрушил всю оборону. Армия Кима начала паническое отступление, в результате которого 20 октября уже был взят Пхеньян.

К концу октября теперь уже в руках властей КНДР оставалась лишь узкая полоска вдоль границы с Китаем и СССР, а армия Севера практически перестала существовать.

Страх Мао Цзэдуна

Теперь угрозу для себя почувствовал не только Ким Ир Сен, но и Мао Цзэдун.

С начала Корейской войны Штаты официально взяли под защиту Тайвань, ясно дав понять, что они на стороне главного противника коммунистов Китая – Чан Кайши.

И теперь, когда американцы приблизились вплотную к китайской границе, вполне реальной становилась перспектива вторжения войск Чана вместе с американцами на территорию КНР.

В первых числах октября, когда войска ООН еще находились на территории Южной Кореи, Пекин через индийцев передал предупреждение Вашингтону: если иностранные войска пересекут 38-ю параллель, Китай придет на помощь КНДР.

Американцы предупреждению не поверили и продолжили наступление, в связи с чем Мао срочно послал своего премьера Чжоу Эньлая в Москву – получить у Сталина добро на вступление китайской армии в войну.

Советский вождь долго колебался, поэтому Пекин перенес старт своего наступления с первоначально запланированной даты 13 октября на 19-е.

В итоге Сталин дал согласие. Но советское участие в войне ограничил поддержкой с воздуха, разместив у корейской границы авиакорпус. Причем советские МиГи не должны были подлетать к линии фронта ближе, чем на 100 км, – то есть, по сути, речь шла лишь об авиационном прикрытии тыла.

Что, впрочем, тоже сыграло серьезную роль, поскольку в ходе воздушных боев выяснилось, что советский МиГ-15 оказался намного лучше американских F-80 и F-84, составлявших в тот момент основу реактивной авиации США. И даже новинка американских ВВС – F-86 "Сейбр" – оказалась ему по зубам.

Ядерной бомбой – по Китаю

Однако главную роль все-таки сыграли китайские войска, объявленные "добровольцами".

Чтобы понять значение вступления "добровольцев" Мао в войну, лучше всего привести цифры.

За три года боевых действий в армии КНДР были задействованы 260 тысяч человек, в армии Южной Кореи – 590 тысяч, в войсках ООН – 480 тысяч американцев, 63 тысячи британцев, 27 тысяч канадцев и 30 тысяч представителей других стран (Филиппины, Турция, Нидерланды, Франция, Австралия, Новая Зеландия, Греция, Таиланд, Эфиопия, Колумбия, Бельгия, Южно-Африканский Союз и Люксембург).

А китайских "добровольцев" под руководством маршала Пэн Дэхуая оказалось 780 тысяч. Их наступление в ноябре 1950 года привело к тому, что войска ООН пришлось срочно эвакуировать из северной части страны на юг, где началось лихорадочное строительство оборонительной линии.

Но и в этот раз события развивались почти так же быстро, как в июне и сентябре. 4 января 1951 года армия КНДР в союзе с китайцами снова взяла Сеул. После этого "северян" остановили, но ненадолго: в апреле они предприняли новое наступление.

В руководстве войсками ООН началась паника. Их командующий генерал Макартур открыто потребовал применить по Китаю ядерную бомбу и раскритиковал президента США Гарри Трумэна за нерешительность.

11 апреля Макартур был заменен генералом Мэтью Риджуэем – командующим американскими ВДВ во Второй мировой. За месяц он навел порядок в войсках и во второй половине мая провел наступление, в результате которого Сеул снова оказался в руках "южан". "Северяне" были отброшены за 38-ю параллель, на чем активная фаза войны завершилась.

Как Сеул принуждали к перемирию

То, что к лету 1951 года фронт стабилизировался приблизительно в районе 38-й параллели, с которой все начиналось, не было случайностью. Обе стороны имели возможности для нового наступления при значительном усилении войск, но и в Москве, и в Вашингтоне понимали, что дальнейшая эскалация конфликта приближает угрозу войны между СССР и США, которая будет ядерной.

Поэтому именно позиция двух сверхдержав привела к тому, что в июле 1951-го воюющие стороны начали переговоры. Они длились два года и были, в основном, бесплодными, однако интенсивность сражений в этот период значительно снизилась. По сути, обе стороны вели бои местного значения, хотя и более кровавые, чем то, что у нас было на Донбассе в 2016-2021 годах.

Правда, и договариваться они не спешили (тем более что Советский Союз формально в переговорах не участвовал), так что ситуация была патовой.

Положение кардинально изменилось в первые месяцы 1953 года. В Белом доме Гарри Трумэна сменил Дуайт Эйзенхауэр, обещавший на выборах 1952 года закончить войну в Корее, а в СССР 5 марта 1953 года умер Иосиф Сталин.

После этого с обеих сторон начался активный зондаж, который привел сначала к обмену раненными пленными, а потом и к договоренности о прекращении огня.

Однако его хотели не все.

Пекин по-прежнему хотел изгнать американцев с полуострова возле своих границ, и лишь под нажимом Москвы был вынужден согласиться на минимум в виде "пояса безопасности", которым становилась КНДР, ограниченная 38-й параллелью.

Позиция самого руководства КНДР мало кого волновала, потому что оно стало полностью зависимым от китайцев.

А вот лидер Южной Кореи повел откровенную кампанию за срыв мирных договоренностей. Опасаясь, что войска ООН рано или поздно уйдут, а Китай останется рядом, он желал "окончательного решения" корейского вопроса в рамках этой войны. Даже несмотря на то, что Вашингтон уже решил ее закончить.

Но тут произошло "странное наступление" китайских войск. 13 июля они прорвали линию фронта, на которой в этот момент со стороны противника оказались только южнокорейские войска, и пошли вперед, продвинувшись за два дня на 14 км. И лишь 16 июля американцы подтянули свои подразделения, что позволило остановить атаку "северян".

Стало ясно, что без американской помощи Ли Сын Мана ждет катастрофа. После чего 27 июля соглашение о перемирии было подписано.

Правда, только представителями КНДР, Китая и ООН. Посланец Сеула отказался подписать этот протокол, но попыток сорвать его реализацию южнокорейцы делать не стали.

После 1953 года было несколько попыток превратить перемирие в мирный договор, однако все они завершались неудачей. Наиболее успешным оказался 1991 год, когда при посредничестве ООН две Кореи подписали соглашение о примирении и ненападении, но даже оно мирным договором не было.

В 2010-м это соглашение аннулировал Сеул, а в 2013-м – Пхеньян. И сегодня, почти 70 лет спустя после перемирия, КНДР и Республика Корея формально находятся в состоянии войны.

Где в Украине "38-я параллель"?

Исход корейской войны, которая завершилась установлением линии разделениям между двумя частями страны, после чего на юге возникло процветающее передовое государство, а север отправился по пути "чучхе" ("опора на собственные силы") с установлением тоталитарного режима, на Западе в последнее время подается как возможный вариант окончания и нынешней войны России с Украиной. Причем западными экспертами это подается как позитивный сценарий для Украины, которая хоть и потеряет часть территории, но зато оставшаяся часть вступит в Евросоюз и повторит успех Южной Корее.

Отметим, что сами украинские власти такой вариант отметают, заявляя, что не готовы идти ни на какие территориальные уступки (максимум могут говорить об отводе российских войск на линию 24 февраля, на что не согласится Россия).

При этом нужно понимать почему корейская война закончилась именно так, как закончилась, а главное - почему с тех пор не началась новая война, что и позволило Южной Корее построить развитую экономику.

Во-первых, заключению перемирия в Корее, как видим, предшествовали два года бесплодных попыток каждой из сторон добиться перелома на фронте. И лишь после того, как все убедились, что это невозможно на нынешнем уровне конфликта (без вовлечения СССР и американского ядерного оружия), то и пришли к необходимости перемирия.

Во-вторых, гарантом того, что война не возобновится были не какие-то бумажные договоренности или "международные гарантии", а вполне реальные вещи. За Северную Корею "вписались" Китай и СССР. За Южную Корею - США, оставив на полуострове свои войска, которые к концу 50-х годов для пущей убедительности еще и снабдили ядерным оружием.

И все понимали, что если вновь начнется война, то в нее вступят и США, и Китай, и СССР с перспективой перехода к обмену ядерными ударами.

Именно это и стало главным предохранителем от возобновления войны.

Для того, чтобы нынешняя война закончилась по корейскому варианту необходимо как минимум два условия.

Первое - общее понимание обоих воюющих сторон и их союзников, что они не могут нанести военное поражение друг другу и серьезно изменить линию фронта.

Второе - жесткие гарантии от США Украине, что в случае начала нового вторжения России, американцы вступают в войну на стороне Киева. Гарантии, для полной аналогии с "корейским" вариантом, должны быть подкреплены размещением войск НАТО на украинской территории.

Очевидно, что оба условия на данный момент отсутствуют.

И Украина, и Россия считают, что могут военным путем изменить ситуацию на фронте в свою пользу.

Готовность же США (да и любых других стран Запада) давать Украине гарантии аналогичные 5-й статье НАТО, мягко говорят, крайне сомнительна.

Поэтому пока что разговоры о "корейском варианте" как формуле окончания войны - чисто теоретические. На данный момент. А как будут дальше развиваться события зависит от положения дел на фронте, а также от внутренней ситуации и настроений в Украине, России и на Западе.