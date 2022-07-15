Российские силы медленно продвигались из Лисичанска на запад после артиллерийских и разведывательных атак в направлении Северска, чтобы открыть путь к Славянску и Краматорску.

Об этом сообщает британская разведка.

В "ЛНР" заявляют о том, что российские войска уже вошли на окраину Северска, однако это не было подтверждено, сообщает разведка Британии.

Предполагается, что следующей целью россиян на Донбассе после захвата Северска, вероятно, станет Бахмут.

Тем временем война в Украине продолжается уже 142-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 141-го дня войны. На фронте наиболее динамично развивалась ситуация у Северска в Донецкой области. Там шла атака противника на Верхнекаменское, через которое открывается дорога на город. На юге опять был обстрел подконтрольной россиянам Новой Каховки. Россияне нанесли удар по центру Винницы. Погибли более 20 человек, десятки получили ранения. Президент Сербии заявил, что война в Украине может перерасти в глобальный конфликт и в связи с этим "нас всех ждет пекло".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.