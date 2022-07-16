В Днепре сегодня ночью под обстрел попал завод "Южмаш" - главный производитель ракетно-космической техники в Украине.

Эту информацию уже официально подтвердил мэр Борис Филатов.

"Прилетело на ЮМЗ и в район Рабочей (улица, примыкающая к Южмашу - Ред.)", - написал Филатов у себя в Facebook.

Это первый подтвержденный удар по заводу за время российского вторжения.

В ГосЧС сообщали, что по состоянию на полночь на предприятии бушевал пожар, его тушили 46 человек.

На данный момент известно о трех погибших и 15 раненых, при том у большинства ранения не серьезные.

Также сгорело два автомобиля, повреждены ещё десять, а в соседних домах выбило окна. Публикуется и фото последствий.

Командование Воздушных сил уже сообщило, что выпущены были ракеты Х-101 с самолетов Ту-95 МС из района Каспийского моря.

ПВО сбила 4 ракеты, но "несколько" все же долетели до Южмаша.

В сети публикуют видео, как над городом сбивают одну из российских ракет, впоследствии ударивших по заводу "Южмаш". После поражения одной ракеты, рядом пролетает другая.

При этом Филатов сразу предупредил, что в связи с ракетными ударами могут быть перебои с водой в районе улицы Рабочей и Южного машиностроительного завода.

После этого ночью в Никополе Днепропетровской области под обстрел "Града" попал жилой сектор. Вилкул допускает, что под завалами могут быть люди.

Война в Украине продолжается уже 143-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 142-го дня войны. В Генштабе сообщали, что бои велись в Донецкой области и все попытки наступления россиян были отбиты. К юго-западу от Донецка в районе Угледара активизировались штурмовые действия противника, которых там давно не было. Также вчера под обстрелы попали учебные заведения в Харькове, Николаеве и Днепропетровской области. Тем временем министр обороны Алексей Резников предрек контрнаступление ВСУ уже в этом году.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.