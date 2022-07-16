В субботу утром, 16 июля, российские войска обстреляли Одессу и Николаев. К обеду спасатели погасили пожар, который был очень мощным.

Ракетный обстрел произошел около четырех часов утра, что подтвердил глава Одесской ОВА Сергей Братчук.

Известно, что по Николаеву ракеты запускали из оккупированной Херсонской области – в город вылетели более 10 снарядов.

А в Одессе ракета попала в гражданский объект. Позже глава ОВА уточнил, что это был склад.

"Охранники придерживались правил поведения во время воздушной тревоги. Продолжается спасательная операция", - написал Братчук.

Спустя время на место ракетного удара прибыл мэр города Геннадий Труханов.

Война в Украине продолжается уже 143-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 142-го дня войны. В Генштабе сообщали, что бои велись в Донецкой области и все попытки наступления россиян были отбиты. К юго-западу от Донецка в районе Угледара активизировались штурмовые действия противника, которых там давно не было. Также вчера под обстрелы попали учебные заведения в Харькове, Николаеве и Днепропетровской области. Тем временем министр обороны Алексей Резников предрек контрнаступление ВСУ уже в этом году.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.