Президент Владимир Зеленский записал традиционное ежедневное обращение. Оно было посвящено как вопросам внешней политики, так и событиям в Украине.

Главные тезисы выступления Зеленского следующие.

Сегодня ЕС объявил первые детали готовящегося против России седьмого санкционного пакета. Задача украинских дипломатов – сделать все для усиления этого пакета.

Уже началось установление всех виновных и причастных к удару по Виннице. Всего за медицинской помощью после удара обратились около 200 человек. Четыре человека сейчас находятся в критическом состоянии. В списке пропавших без вести до сих пор значатся четверо граждан. На месте делается все, чтобы узнать их судьбу. Список погибших, по состоянию на данный момент, не изменился: он включает 23 человека.

Об ударе российской армии по Николаеву сегодня утром. В городе разрушены корпуса двух институтов: педагогического и кораблестроительного. Есть также информация о сегодняшних вечерних ударах по Днепру, Кременчугу и Киевской области. Не игнорируйте сигналов тревоги.

Мы обязательно восстановим все, что разрушила Россия. Каждое из более чем двух тысяч образовательных учреждений, все детские сады, школы, институты и университеты.

США готовят оборонный бюджет на новый финансовый год с дополнительной помощью для Украины. В частности, речь идет и о расширении возможностей нашей военной авиации.

Только за последние две недели в украинский бюджет было перечислено три миллиарда долларов от Соединенных Штатов – и это позволяет нам обеспечивать текущие социальные потребности украинцев.

242 участника боевых действий были отмечены государственными наградами.

Война в Украине продолжается уже 142-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 141-го дня войны. На фронте наиболее динамично развивалась ситуация у Северска в Донецкой области. Там шла атака противника на Верхнекаменское, через которое открывается дорога на город. На юге опять был обстрел подконтрольной россиянам Новой Каховки. Россияне нанесли удар по центру Винницы. Погибли более 20 человек, десятки получили ранения. Президент Сербии заявил, что война в Украине может перерасти в глобальный конфликт и в связи с этим "нас всех ждет пекло".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.