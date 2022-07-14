Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение в четверг, 14 июля.

Главное из заявлений президента:

"В Виннице убиты 23 человека, включая трех детей. И это, к сожалению, не окончательные цифры. Одна из ракет уничтожила медицинский центр. А если бы кто-то нанес удар по медцентру в Далласе или Дрездене, как бы это назвали? Разве не терроризмом?" "Все это происходило в тот момент, когда в Гааге обсуждали вопрос наказания России за военные преступления. Россия показала этим свое отношение к международному праву". "Нужен специальный трибунал по российской агрессии в Украине. Нужен специальный компенсационный механизм, который направит все российские деньги во всех странах мира на компенсацию жертвам российского террора. И нужно ввести ограничения против российского энергетического экспорта". "С 24 февраля звание Героя Украины присвоено 157 украинцам, из них 75 - посмертно. Госнаграды присвоены более чем 23 тысячам военных, из них более 3,5 тысяч - посмертно".

Ранее мы писали, что если Россия откажется участвовать в восстановлении Украины, в Евросоюзе продолжат блокировку её активов на сумму примерно 200-300 миллиардов евро.

Также "Страна" сообщала, что в Верховной Раде создадут комиссию по контролю за использованием западного оружия в ближайшие дни.

Война в Украине продолжается уже 141-й день. "Страна" следит за главными новостями 14 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 140-го дня войны. Разведка Британии сообщила, что основными целями РФ на Донбассе сейчас остаются Славянск и Краматорск. На юге противник пытался сорвать перегруппировку ВСУ и начал массированные обстрелы их позиций. Украина из установки Himars нанесла удар по складу с боеприпасами и ПВО в Луганске. В Стамбуле начались переговоры Турции, Украины, РФ и ООН по поводу зерна. КНДР признала "ЛДНР", Украина в ответ разорвала с ней дипломатические отношения.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.