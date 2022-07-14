Евросоюз продолжит блокировать активы Банка России на сумму примерно 200-300 миллиардов евро в случае отказа Москвы от участия в восстановлении Украины.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс на брифинге.

Также еврокомиссар не исключает конфискацию средств российских предпринимателей и компаний из России, которые были ранее заморожены из-за санкций.

"Есть возможность пойти дальше и организовать юридический процесс, чтобы конфисковать это имущество, если там прослеживается связь с криминальными нарушениями", - заявил Дидье Рейндерс.

По словам еврокомиссара, проект директивы по возможности конфискации имущества планируют принять в октябре.

Также он сообщил, что после конфискации российский активов Евросоюз создаст общий фонд, куда попросит все страны отправлять средства, которые будут направлены, в свою очередь, гражданам Украины.

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