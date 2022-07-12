Появилось новое видеообращение Зеленского. Фото: president.gov.ua

Во вторник, 12 июля, президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение к украинцам.

Основное из вечернего обращения Зеленского:

  1. "Украина стала ассоциированным членом программы НАТО по технологической совместимости. Проще говоря, Украина теперь не только перестраивается на натовские стандарты, но и может участвовать в их разработке".
  2. "Сегодня снова были удары по Николаеву, Харькову и области. Есть жертвы. На Донбассе не прекращаются попытки штурма. Но оккупанты уже почувствовали силу нашей артиллерии, и безопасного тыла у них не будет нигде".
  3. "Провел переговоры с министром обороны Польши. Он привез нам "Грады".

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