Во вторник, 12 июля, президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение к украинцам.

Основное из вечернего обращения Зеленского:

"Украина стала ассоциированным членом программы НАТО по технологической совместимости. Проще говоря, Украина теперь не только перестраивается на натовские стандарты, но и может участвовать в их разработке". "Сегодня снова были удары по Николаеву, Харькову и области. Есть жертвы. На Донбассе не прекращаются попытки штурма. Но оккупанты уже почувствовали силу нашей артиллерии, и безопасного тыла у них не будет нигде". "Провел переговоры с министром обороны Польши. Он привез нам "Грады".

Война в Украине продолжается уже 139-й день. "Страна" следит за происходящим 12 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 138-го дня войны. Генштаб сообщал, что есть признаки подготовки наступления противника на Бахмутском и Краматорском направлениях. Продолжались мощные обстрелы Харькова. По Одесской области военные РФ ударили ракетами по прибрежным поселкам. Ринат Ахметов отказался от всех своих медиа-активов в пользу государства. "Северный поток-1" вчера остановится на ремонт, который по графику должен продлиться до утра 21 июля.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о происходящем на юге Украины и планах властей по освобождению захваченных Россией территорий.