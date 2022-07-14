Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал "Стране" заявление главы Офиса президента Андрея Ермака о создании парламентской комиссии по контролю за использованием оружия, которое поступает в рамках западной помощи.

По словам Арахамии, с инициативой о создании комиссии выступил народный депутат от партии “Голос” Рустем Умеров.

"Мы сейчас готовим предложения относительно будущих членов комиссии от нашей фракции. Если все вовремя предоставят кандидатуры, в принципе в ближайший понедельник или во вторник проголосуем за ее создание”, - сказал Арахамия "Стране".

Напомним, НАТО и Евросоюз хотят ужесточить контроль за передачей Украине оружия, чтобы его не продавали на черном рынке. Несколько государств - членов НАТО обсуждают с Киевом возможность создания своего рода системы отслеживания или детализированного перечня поставляемого вооружения.

Ранее мы писали, что в Евросоюзе назвали заявления об утечках западного оружия на черный рынок "массированной пропагандой России".

Война в Украине продолжается уже 141-й день. "Страна" следит за главными новостями 14 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 140-го дня войны. Разведка Британии сообщила, что основными целями РФ на Донбассе сейчас остаются Славянск и Краматорск. На юге противник пытался сорвать перегруппировку ВСУ и начал массированные обстрелы их позиций. Украина из установки Himars нанесла удар по складу с боеприпасами и ПВО в Луганске. В Стамбуле начались переговоры Турции, Украины, РФ и ООН по поводу зерна. КНДР признала "ЛДНР", Украина в ответ разорвала с ней дипломатические отношения.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.