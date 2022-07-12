НАТО и ЕС намерены ужесточить контроль за передачей Украине вооружений в связи с опасениями, что они впоследствии могут попадать на черный рынок.

Об этом сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

По их сведениям, несколько государств - членов НАТО обсуждают с Киевом возможность создания своего рода системы отслеживания или детализированного перечня поставляемого вооружения.

"Все это оружие поступает в южную часть Польши, доставляется к границе и затем разделяется для ее пересечения по транспортным средствам: грузовики, фургоны, иногда частные автомобили. И после этого мы ничего не знаем об их местонахождении, понятия не имеем, куда они направляются, где они используются и даже остаются ли они в Украине", - заявил изданию чиновник одной из западных стран.

Признаки обеспокоенности Западом судьбой передаваемого Украине оружия проявлялись и ранее.

Так, еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоганссон заявляла, что ЕС создаст хаб в Молдове, чтобы помешать незаконной торговле оружием из Украины. Речь идёт о возможности нелегальной продажи оружия, используемого на войне в Украине, организованным преступным группам в Европе. Она сказала, что "не все многочисленное оружие в Украине находится в правильных руках".

Тему о бесконтрольности западной помощи поднимала и конгрессвумен Виктория Спартц, которая вошла в конфликт с украинскими властями из-за обвинений в адрес главы Офиса президента Андрея Ермака в работе на Россию.