Евросоюз создаст в Молдове хаб, чтобы помешать незаконной торговле оружием из Украины, организованной преступными группами в Европе.

Об этом заявила еврокомиссар по внутренним делам Йлва Йоганссон на встрече министрами внутренних дел ЕС в Праге, пишет Bild.

Она заявила, что "не все многочисленное оружие в Украине находится в правильных руках".

"Поэтому вместе с Украиной и соседней Молдовой ЕС хочет бороться с организованной преступностью", - добавила она.

Ранее глава Европола Катрин де Болле озвучила обеспокоенность количеством оружия, которое поставляют в Украину западные союзники и опасение, что вооружение после завершения войны может попасть в "плохие" руки.

Война в Украине продолжается уже 138-й день. "Страна" следит за происходящим на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 137-го дня войны. Продолжалась "оперативная пауза", в ходе которой российские войска перегруппировываются, пополняются и отдыхают. На юге россияне активно перебрасывали свою технику с Донбасса в Запорожскую область, а из Крыма - в Херсонскую. The New York Times написала, что между Россией и Западом началось "соревнование глобальной выносливости". А также что военной помощи, принятой Конгрессом США, хватит до второго квартала следующего года.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.