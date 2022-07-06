Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк обвинил Россию в том, что она инсценирует обстрелы собственных городов для срыва поставок оружия для Украины.

"Почему Россия инсценирует обстрел собственных городов? Отвлечь россиян от "холодильника", поддержать уровень антиукраинской истерии и сорвать поставки западного оружия", - написал Подоляк в Twitter.

Скриншот: Twitter/Михайло Подоляк

Напомним, что ранее Министерство обороны России официально обвинило Украину в нанесении ударов по Курску и Белгороду 3 июля.

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