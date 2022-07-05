Мэр Хмельницкого Александр Симчишин сообщил о нескольких ракетных ударах по Хмельницкому району. Детали обещает позже

Об этом он заявил в своем Телеграм-канале.

Позже губернатор области Сергей Гамалий уточнил, что по Хмельницкому району было три ракетных удара. На данный момент он выехал на место событий.

В результате ракетного удара по Хмельницкой области на территории Ярмолинецкой общины ранен один человек, погибших нет.

Об этом глава Ярмолинецкой ОТГ Андрец Шутяк в комментарии "Суспильному".

По его словам, у пострадавшего — осколочное ранение ягодицы, его доставили в хирургическое отделение Ярмолинецкой центральной больницы.

Напомним, война в Украине продолжается уже 132-й день. Мы следим за главными новостями 5 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 131-го дня войны. Губернатор Сергей Гайдай сообщил, что в Луганской области идет оборона оставшихся территорий. В РФ заявляют о полном ее захвате. После отступления ВСУ из Луганской области возобновились разговоры о контрнаступлении под Херсоном. Тем временем глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что россияне хотят провести "референдум" на захваченных частях Херсонской и Запорожской областей 11 сентября.

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