Координатор совета по нацбезопасности при Байдене Джон Кирби прокомментировал обращение конгрессвумен Виктории Спартц, в котором она подняла тему перепродажи вооружений из Украины на черный рынок. Он заявил, что в Белом доме "разделяют обеспокоенность" по поводу судьбы американских вооружений в нашей стране.

Об этом он сказал "Голосу Америки".

"Мы, очевидно, разделяем обеспокоенность, высказанную членами Конгресса, ведь важно убедиться, что существует надлежащая ответственность за материалы, которые получает Украина. Но мы должны помнить: как только оборудование оказывается в руках украинских вооруженных сил - это собственность Украины", - заявил Кирби.

Также он сказал, что в Украине говорили, что будут отслеживать, куда направляется оружие.

"Они (украинцы - Ред.) также нам говорили, что разделяют обеспокоенность по поводу подотчетности и надзора, и готовы работать с нами над этим", - добавил Кирби

"Видимо, с этой готовностью и связано предложение главы ОП Андрея Ермака по созданию следственной комиссии Рады, которая будет разбираться, куда идёт натовское оружие в Украине. При этом власти Украины публично называют данные о перепродаже фейком и "российскими нарративами", - комментирует ситуацию Телеграм-канал "Политика страны".

Напомним, Спартц написала открытое письмо президенту Джо Байдену с просьбой проинформировать Конгресс о результатах американских проверок Андрея Ермака, которого она подозревает в работе на Россию. Также она выразила обеспокоенность надзором за поставками оружия Украине.

После этого газета Financial Times написала, что НАТО и ЕС намерены ужесточить контроль за передачей Украине вооружений в связи с опасениями, что они впоследствии могут попадать на черный рынок.

Подоляк после западных публикаций заявил, что вооружение состоит на тщательном учете и отправляется на фронт. А утверждения о том, что это не так, являются российской пропагандой.