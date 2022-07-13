Все западное оружие, получаемое Украиной, состоит на тщательном учете и отправляется на фронт. Утверждения о том, что это не так, являются российской пропагандой.

Об этом заявил замглавы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter, отвечая на публикации западных СМИ о возможности контрабанды военной помощи из Украины.

"Все виды оружия, в том числе дальнобойного, получаемого Украиной, проходят тщательный учет и отправляются на фронт. Оружие для Украины – вопрос выживания. Контроль за ней - приоритет. Все "слухи" о другом - банальные российские пропагандистские вбросы с целью сорвать поставки", – написал он.

Скриншот: Twitter/Михайло Подоляк

Напомним, что ранее в издании Financial Times появилась статья о том, что НАТО и ЕС намерены ужесточить контроль за передачей Украине вооружений в связи с опасениями, что они впоследствии могут попадать на черный рынок.

Однако после этой статьи представитель Пентагона ответила, что Вашингтон следит за использованием американского оружия в Украине и уверен в действиях украинского правительства.