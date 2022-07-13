Германия передаст Украине больше оружие. Иллюстративное фото: wikimedia.org

Правительство Германии опубликовало полный список оружия и военного оборудования, которое передали Украине по состоянию на 12 июля.

Соответствующий перечень обнародован на сайте немецкого правительства. 

В списке:

  • 3000 единиц противотанкового оружия Panzerfaust-3 с 900 пусковыми устройствами;
  • 14 тысяч противотанковых мин;
  • 500 переносных систем противовоздушной обороны Stinger;
  • 2700 переносных зенитно-ракетных комплексов "СТРЕЛА";
  • 7 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, включая обучение и обеспечение запчастями (совместный проект с Нидерландами);
  • 21,8 млн патронов к огнестрельному оружию;
  • 50 противобункерных ракет;
  • 100 пулеметов MG 3 с 500 запасными стволами и затворами;
  • 100 тысяч ручных гранат. 5,3 тыс. зарядов взрывчатки;
  • 100 тыс. метров детонационного шнура и 100 тыс. детонаторов;
  • 350 тыс. других детонаторов; 10500 снарядов калибра 155 мм;
  • 10 противодроновых пушек; И даже 402 000 единицы расфасованных военных блюд и прочее.

Список, какое оружие Германия передала Украине

Список, какое оружие Германия передала Украине

Также публикуется список оружия, которое планируется передать в Украину из Германии:

  • 53 000 выстрелов зенитных боеприпасов - 8 мобильных наземных РЛС и тепловизионных приборов;
  • 3 самоходные гаубицы;
  • 4000 выстрелов зенитных танковых боеприпасов;
  • 10 (+10 опционально) автономных надводных дронов;
  • 14 тягачей и 14 полуприцепов, 2 тягача и 4 прицепа;
  • 43 разведывательных дрона 1 высокочастотное устройство с оборудованием;
  • 10 защищенных автомобилей;
  • 7 глушилок и 8 электронных устройств защиты от дронов;
  • 4 мобильных, дистанционно управляемых и защищенных устройства разминирования;
  • 65 холодильников для медикаментов;
  • 1 пункт дезактивации транспортных средств;
  • 54 БТР М113 с вооружением (системы из Дании, передача финансируется Германией);
  • 30 зенитных танков GEPARD, в том числе около 6000 зенитных боеприпасов;
  • Система ПВО IRIS-T SLM;
  • РЛС обнаружения артиллерии COBRA;
  • 80 пикапов;
  • 3 реактивные системы залпового огня MARS с боезапасом - 100 000 аптечек;
  • 3 бронированные ремонтно-эвакуационные машины.

Список, какое оружие Германия еще передаст

Напомним, ранее канцлер ФРГ Шольц пообещал новые поставки оружия в Украину.

Также мы рассказывали, каким будет новый пакет помощи Украине от НАТО.

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