Правительство Германии обнародовало полные списки оружия, которое уже передали и планируют отправить Украине
Правительство Германии опубликовало полный список оружия и военного оборудования, которое передали Украине по состоянию на 12 июля.
Соответствующий перечень обнародован на сайте немецкого правительства.
В списке:
- 3000 единиц противотанкового оружия Panzerfaust-3 с 900 пусковыми устройствами;
- 14 тысяч противотанковых мин;
- 500 переносных систем противовоздушной обороны Stinger;
- 2700 переносных зенитно-ракетных комплексов "СТРЕЛА";
- 7 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, включая обучение и обеспечение запчастями (совместный проект с Нидерландами);
- 21,8 млн патронов к огнестрельному оружию;
- 50 противобункерных ракет;
- 100 пулеметов MG 3 с 500 запасными стволами и затворами;
- 100 тысяч ручных гранат. 5,3 тыс. зарядов взрывчатки;
- 100 тыс. метров детонационного шнура и 100 тыс. детонаторов;
- 350 тыс. других детонаторов; 10500 снарядов калибра 155 мм;
- 10 противодроновых пушек; И даже 402 000 единицы расфасованных военных блюд и прочее.
Также публикуется список оружия, которое планируется передать в Украину из Германии:
- 53 000 выстрелов зенитных боеприпасов - 8 мобильных наземных РЛС и тепловизионных приборов;
- 3 самоходные гаубицы;
- 4000 выстрелов зенитных танковых боеприпасов;
- 10 (+10 опционально) автономных надводных дронов;
- 14 тягачей и 14 полуприцепов, 2 тягача и 4 прицепа;
- 43 разведывательных дрона 1 высокочастотное устройство с оборудованием;
- 10 защищенных автомобилей;
- 7 глушилок и 8 электронных устройств защиты от дронов;
- 4 мобильных, дистанционно управляемых и защищенных устройства разминирования;
- 65 холодильников для медикаментов;
- 1 пункт дезактивации транспортных средств;
- 54 БТР М113 с вооружением (системы из Дании, передача финансируется Германией);
- 30 зенитных танков GEPARD, в том числе около 6000 зенитных боеприпасов;
- Система ПВО IRIS-T SLM;
- РЛС обнаружения артиллерии COBRA;
- 80 пикапов;
- 3 реактивные системы залпового огня MARS с боезапасом - 100 000 аптечек;
- 3 бронированные ремонтно-эвакуационные машины.
Напомним, ранее канцлер ФРГ Шольц пообещал новые поставки оружия в Украину.
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