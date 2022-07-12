Вашингтон следит за использованием американского оружия в Украине и уверен в действиях украинского правительства.

Об этом заявила на брифинге заместитель государственного секретаря США по контролю над вооружением и международной безопасности Бонни Дженкинс.

"Соединенные Штаты очень серьезно относятся к обязанности защищать оборонные технологии американского происхождения и предотвращать их попадание в чужие руки или незаконное распространение. Поэтому мы активно сотрудничаем с Украиной, чтобы обеспечить подотчетность помощи, даже в условиях сложного конфликта, который мы видим, и среды, в котором она действует", – отметила она.

Представитель Госдепа США добавила, что в Вашингтоне регулярно оценивают риски возможного незаконного перемещения американского оружия и его потери на поле боя.

"Поэтому мы уверены в обязательстве украинского правительства должным образом охранять и учитывать оборонное оборудование американского происхождения. Поэтому, не вдаваясь в оперативные детали, я могу сказать, что США активно сотрудничают с правительством Украины, чтобы обеспечить подотчетность оборонных статей и помощи в сфере безопасности, предоставляемой Соединенными Штатами", – подчеркнула Дженкинс.

Также замгоссекретаря США заявила, что "мы очень уверены в украинском правительстве и в том, что оно делает, мы очень тесно сотрудничаем с ними всеми возможными способами, чтобы защитить и учесть оборудование, фактически поступающее в Украину, но мы также осознаем сложную ситуацию, которая существует".

Ранее Financial Times сообщила, что НАТО и ЕС намерены ужесточить контроль за передачей Украине вооружений в связи с опасениями, что они впоследствии могут попадать на черный рынок.

А еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоганссон заявляла, что ЕС создаст хаб в Молдове, чтобы помешать незаконной торговле оружием из Украины.