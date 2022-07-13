Глава МИД Ирана Хосейн-Амир Абдоллахиан заявил, что Иран не будет поставлять России оружие, чтобы не провоцировать дальнейшую эскалацию в Украине.

Об этом он сказал в интервью итальянской газете La Repubblica.

"У нас есть соглашения об обороне с Россией, но мы не будем помогать ни одной из сторон, вовлеченных в этот конфликт", - сказал глава МИД Ирана.

О том, что Иран собирается поставить России боевые беспилотники, ранее заявлял помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Он сказал, что неясно, предоставил ли Иран уже какие-либо из беспилотных систем России, но у США есть информация, что Иран готовится обучить российские силы их использованию уже в этом месяце.

После этого, появилось сообщение, что президент России Владимир Путин собрался в Иран. В то же время сегодня спикер российского президента Дмитрий Песков сообщил, что покупка беспилотников не станет темой переговоров.

А немецкие эксперты и журналисты заявили, что иранские беспилотники, которые планирует закупить Россия, могут стать серьезной опасностью для украинских войск.

Ранее мы писали о том, что известно об иранских беспилотниках, среди которых есть дроны-разведчики, ударные дроны и дроны-камикадзе.