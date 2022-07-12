Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе, 19 июля, проведет встречи с президентами Ирана Ибрахимом Раиси и Турции Реджепом Эрдоганом.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ.

Путин проведет встречи с Раиси и Эрдоганом в Тегеране. Кроме того, запланирован трехсторонний саммит.

Напомним, в Белом доме считают, что Иран планирует поставлять России свои беспилотники, которые будут использовать для войны в Украине.

Также мы писали, что Эрдоган вчера звонил Путину и призывал РФ обеспечить "коридор" для вывоза украинского зерна через Черное море.

Война в Украине продолжается уже 139-й день. "Страна" следит за происходящим 12 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 138-го дня войны. Генштаб сообщал, что есть признаки подготовки наступления противника на Бахмутском и Краматорском направлениях. Продолжались мощные обстрелы Харькова. По Одесской области военные РФ ударили ракетами по прибрежным поселкам. Ринат Ахметов отказался от всех своих медиа-активов в пользу государства. "Северный поток-1" вчера остановится на ремонт, который по графику должен продлиться до утра 21 июля.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о происходящем на юге Украины и планах властей по освобождению захваченных Россией территорий.