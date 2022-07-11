Путин подписал указ об упрощенной выдаче гражданства РФ всем желающим украинцам
Президент РФ Владимир Путин расширил на всех украинцев указ об упрощенной процедуре предоставления российского гражданства.
Ранее упрощенная процедура получения гражданства РФ действовала только для жителей "ЛДНР", Херсонской и Запорожской областей Украины.
По данным ООН, с начала войны из Украины в РФ выехали 1,3 млн украинцев.
А недавно в РФ заявили о депортации после 17 августа не оформивших документы граждан Украины и людей с паспортами "ЛДНР".
Война в Украине продолжается уже 138-й день. "Страна" следит за происходящим на фронте и в тылу в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 137-го дня войны. Продолжалась "оперативная пауза", в ходе которой российские войска перегруппировываются, пополняются и отдыхают. На юге россияне активно перебрасывали свою технику с Донбасса в Запорожскую область, а из Крыма - в Херсонскую. The New York Times написала, что между Россией и Западом началось "соревнование глобальной выносливости". А также что военной помощи, принятой Конгрессом США, хватит до второго квартала следующего года.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.