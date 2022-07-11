Президент РФ Владимир Путин расширил на всех украинцев указ об упрощенной процедуре предоставления российского гражданства.

Ранее упрощенная процедура получения гражданства РФ действовала только для жителей "ЛДНР", Херсонской и Запорожской областей Украины.

По данным ООН, с начала войны из Украины в РФ выехали 1,3 млн украинцев.

А недавно в РФ заявили о депортации после 17 августа не оформивших документы граждан Украины и людей с паспортами "ЛДНР".

Война в Украине продолжается уже 138-й день. "Страна" следит за происходящим на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 137-го дня войны. Продолжалась "оперативная пауза", в ходе которой российские войска перегруппировываются, пополняются и отдыхают. На юге россияне активно перебрасывали свою технику с Донбасса в Запорожскую область, а из Крыма - в Херсонскую. The New York Times написала, что между Россией и Западом началось "соревнование глобальной выносливости". А также что военной помощи, принятой Конгрессом США, хватит до второго квартала следующего года.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.