В Варшаве запустили первый заграничный пункт выдачи украинских паспортов, это сделали после того, как запустился тестовый проект по выдаче паспортов украинцем заграницей. О нововведении сообщает пресс-служба правительства.

Сообщается, что получить можно будет как внутренний (ID-карту), так и заграничный паспорт.

Постановление о заграничных пунктах выдачи паспортов Кабмин издал неделю назад. Список стран, где планируют выдавать украинские паспорта, будет расширяться.

Ранее мы также писали, что в Украине будут быстрее выдавать паспорта за счет упрощения процедуры - без внесения в чип паспорта электронной подписи и шифрования. Делать так будут во время войны и в течение трех месяцев после нее. Такая потребность появилась из-за проблем с документами у многих внутренних переселенцев и депортированных.

Также в Украине стало возможным получить услугу одновременного оформления ID-карты и загранпаспорта.

Война в Украине продолжается уже 131-й день. Мы следим за происходящим 4 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 130-го дня войны. Украина официально объявила о потере Лисичанска. В Минобороны России заявили, что под контролем РФ - вся Луганская область, однако Генштаб ВСУ это не подтверждал. Ракетным ударам подверглись Славянск и Краматорск в Донецкой области. В РФ заявили об обстрелах Белгорода и Курска.

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