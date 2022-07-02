На территории Польши начата реализация пилотного проекта по изготовлению ID-карточек и загранпаспортов для украинцев.

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин в эфире телемарафона.

"Мы при поддержке нашего МИД буквально три дня назад начали пилотный проект в Варшаве. На сегодняшний день это четыре бусика, которые выехали и принимают заявки от наших граждан на получение ID или заграничных паспортов. Первые документы можно будет получить в начале августа. С учетом логистики в военное время срок изготовления срочных документов составит до 20 дней, а в обычном порядке - до 40-45 дней", - сказал Енин.

Ранее мы также писали, что в Украине будут быстрее выдавать паспорта за счет упрощения процедуры - без внесения в чип паспорта электронной подписи и шифрования. Делать так будут во время войны и в течение трех месяцев после нее. Такая потребность появилась из-за проблем с документами у многих внутренних переселенцев и депортированных.

Также в Украине стало возможным получить услугу одновременного оформления ID-карты и загранпаспорта.

Напомним, война в Украине продолжается уже 129-й день. Мы следим за главными новостями 2 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 128-го дня войны. Основной боевой накал сейчас идет в Лисичанске, россияне пытаются взять город в "клещи" с севера и юга. В Донецкой области к востоку от Бахмута идут попытки наступать на Покровское. Также, судя по данным российских военных телеграм-каналов, продолжаются бои за Клиновое у трассы на Бахмут из Светлодарска (то есть с юга).

В Одесской области ночью был удар тремя ракетами. Попало по жилой многоэтажке и двум базам отдыха в курортном селе Сергеевка, погиб 21 человек.

Продолжается тревожное наблюдение за белорусскими кордонами. На границе с Украиной находится семь батальонов белорусской армии, и угроза их вторжения на территорию нашей страны сохраняется, сообщает украинская разведка (к тому же белорусы продлили военные учения, которые должны были закончиться в республике вчера).

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