Соединенные Штаты обеспокоены шагами, которые Россия предпринимает, чтобы попытаться институционализировать контроль над территорией Украины, особенно в Херсонской области.

Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс на брифинге 31 мая.

"Кремль, вероятно, взвешивает несколько подходов, от признания так называемой "народной республики", как Россия насильственно сделала в Донецке и Луганске, до попытки аннексии, как это сделала Россия в Крыму", – сказал Прайс.

"Мы продолжаем бить тревогу сейчас, особенно после одностороннего указа президента России Путина, который ускорит выдачу российских паспортов гражданам Украины. Россия использовала аналогичную тактику в Донецке и Луганске в 2019 году", – объяснил он.

"России почти наверняка не удастся добиться легитимности марионеточных правительств на недавно захваченных территориях в Украине, поскольку протесты продолжаются, а жители отказываются сотрудничать", – считает Прайс.

Ранее "Страна" сообщала, что Путин подписал указ об упрощенном получении российского гражданства детям-сиротам из "ЛДНР" и Украины.

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