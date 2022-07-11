Президент Владимир Зеленский отреагировал петицию о введении обязательного экзамена для получения гражданства Украины, которую поддержали более 25 тыс. граждан. Он поручил премьер-министру Денису Шмыгалю проработать вопрос введения обязательного экзамена для получения гражданства Украины.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента.

Зеленский отметил, что вопрос о введении обязательного экзамена для приобретения гражданства Украины потребует законодательного урегулирования, а правительство обеспечивает проведение политики в сферах образования и науки, развития и функционирования государственного языка, регулирует миграционные процессы.

"Поэтому я обратился к премьер-министру Д.Шмыгалю с просьбой комплексно проработать поднятый в электронной петиции вопрос", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что граждане засыпали Зеленского петициями с требованием не давать украинского гражданства российскому оппозиционному журналисту Невзорову.

Также мы рассказывали, что Зеленский заявил, что российским олигархам вроде Романа Абрамовича или Олега Дерипаски не будут давать украинское гражданство.