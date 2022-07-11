Зеленский ответил на петицию. Фото: Офіс президента

Президент Владимир Зеленский отреагировал петицию о введении обязательного экзамена для получения гражданства Украины, которую поддержали более 25 тыс. граждан. Он поручил премьер-министру Денису Шмыгалю проработать вопрос введения обязательного экзамена для получения гражданства Украины.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента.

Зеленский отметил, что вопрос о введении обязательного экзамена для приобретения гражданства Украины потребует законодательного урегулирования, а правительство обеспечивает проведение политики в сферах образования и науки, развития и функционирования государственного языка, регулирует миграционные процессы.

"Поэтому я обратился к премьер-министру Д.Шмыгалю с просьбой комплексно проработать поднятый в электронной петиции вопрос", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что граждане засыпали Зеленского петициями с требованием не давать украинского гражданства российскому оппозиционному журналисту Невзорову

Также мы рассказывали, что Зеленский заявил, что российским олигархам вроде Романа Абрамовича или Олега Дерипаски не будут давать украинское гражданство.

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться