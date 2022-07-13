Немецкие эксперты и журналисты считают, что иранские беспилотники, которые планирует закупить Россия, могут стать серьезной опасностью для украинских войск.

"Русские уже заказали у иранцев сотни беспилотников. Цель – исправить дисбаланс, чтобы использовать его для борьбы с украинскими вооруженными силами", – цитирует Die Welt военного эксперта Гвидо Шмидтке.

"Беспилотники иранского производства боеспособны и эффективны", – считает эксперт.

Tagesschau цитирует министра обороны Израиля Бенни Ганца, который "предупредил, что иранские беспилотники столь же разрушительны, как и баллистические ракеты".

Издание также ссылается на ныне находящегося в отставке американского генерала Кеннета Маккензи, который осенью 2021 года предупредил, что иранские беспилотники "представляют такую угрозу на Ближнем Востоке, что США впервые после Корейской войны действуют без полного превосходства в воздухе".

Ранее в Белом доме заявили, что Иран планирует поставлять России свои беспилотники. Их будут использовать для войны в Украине. Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что неясно, предоставил ли Иран уже какие-либо из беспилотных систем России, но отметил, что у США есть информация, указывающая на то, что Иран готовится обучить российские силы их использованию уже в этом месяце.

"Страна" также писала, что известно о беспилотниках, которые хочет закупить Россия у Ирана.

Напомним, что война в Украине продолжается уже 139-й день. "Страна" следит за происходящим 12 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 138-го дня войны. Генштаб сообщал, что есть признаки подготовки наступления противника на Бахмутском и Краматорском направлениях. Продолжались мощные обстрелы Харькова. По Одесской области военные РФ ударили ракетами по прибрежным поселкам. Ринат Ахметов отказался от всех своих медиа-активов в пользу государства. "Северный поток-1" вчера остановится на ремонт, который по графику должен продлиться до утра 21 июля.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о происходящем на юге Украины и планах властей по освобождению захваченных Россией территорий.