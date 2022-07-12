Иран, находясь последние десятилетия под непрерывными санкциями, сумел создать целую линейку беспилотников, которые уже активно использовал в локальных конфликтах на Ближнем Востоке. Ранее в Белом доме заявили, что страна планирует поставлять России сотни беспилотников для войны в Украине.

Об этом сообщает Исследовательский институт в Вашингтона.

"Несмотря на экономические трудности и жесткие санкции, наложенные на нее Западом, Исламская Республика в 1980 -х годах запустила свой проект развития индустрии дронов. В последние годы дроны сыграли важную роль в войнах, конфликтах и ​​спорах по всему миру. Таким образом, с тех пор Иран инвестировал миллионы долларов и неустанно наращивал свои возможности в этой области", - говорят специалисты.

При этом исследователи добавили, что до мая 2022 года "Иран никогда официально не объявлял о продаже дронов и не открывал завод по производству дронов за границей".

По данным СМИ, в частности, у Ирана есть разведывательные дроны:

Ababil-3 - может использоваться в качестве барражирующего боеприпаса, в качестве беспилотника-мишени, в разведке, наблюдении.

Shahed 171 Simorgh - реактивный БПЛА, выполненный по технологии летающего крыла, копия американского БПЛА RQ-170, захваченного Ираном в 2011 году.

Ударные дроны:

Mohajer-6 - может нести до четырех высокоточных боеприпасов или полезную нагрузку в 100 кг.

Karrar - может работать в качестве перехватчика ПВО, нести ракеты и бомбы.

Дроны-камикадзе:

Arash - крупный дрон-камикадзе, по разным данным, способный пролететь до 2 тыс.км.

Shahed 136 - может запускаться залпом из пусковой установки.

Напомним, ранее в Белом доме заявили, что Иран планирует поставлять России сотни беспилотников для войны в Украине.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 139-й день. "Страна" следит за происходящим 12 июля в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о происходящем на юге Украины и планах властей по освобождению захваченных Россией территорий.