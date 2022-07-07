Германия отказала Украине поставлять бронетранспортёры Fuchs
Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт сообщила об отказе поставлять Украине бронетранспортёры Fuchs, сославшись на интересы безопасности страны.
Об этом она сказала агентству DPA.
"Мы поддерживаем Украину всем, что в наших силах. Но мы должны обеспечить способность Германии защитить себя", - заявила Кристина Ламбрехт.
Она пояснила, что это было бы безответственно "расхищать запасы Буднесвера" в это непростое время.
Ранее инспектор Бундесвера, генерал Эберхард Цорн также заявил о невозможности поставок бронетранспортёров Fuchs Украине.
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Вместе с тем, ранее Германия опубликовала список вооружений для отправки в Украину.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 134-й день. "Страна" следит за происходящим 7 июля в обновляемом материале.
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