Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт сообщила об отказе поставлять Украине бронетранспортёры Fuchs, сославшись на интересы безопасности страны.

Об этом она сказала агентству DPA.

"Мы поддерживаем Украину всем, что в наших силах. Но мы должны обеспечить способность Германии защитить себя", - заявила Кристина Ламбрехт.

Она пояснила, что это было бы безответственно "расхищать запасы Буднесвера" в это непростое время.

Ранее инспектор Бундесвера, генерал Эберхард Цорн также заявил о невозможности поставок бронетранспортёров Fuchs Украине.

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Вместе с тем, ранее Германия опубликовала список вооружений для отправки в Украину.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 134-й день. "Страна" следит за происходящим 7 июля в обновляемом материале.

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