Германия получила разрешение поставлять танки из бывших запасов швейцарской армии в другие европейские страны.

Об этом сообщает издание Тagesschau.

Нейтральная Швейцария дала добро на соответствующую заявку Германии, о чем сообщило швейцарское министерство обороны.

Издание пишет, что Германия намерена предоставить оружие различным европейским странам. Поэтому страна ищет, среди прочего, основные боевые танки Leopard 2 A4 из промышленных запасов.

Швейцария продала производителю Rheinmetall 42 таких списанных танка в 2010 и 2011 годах.

Ранее "Страна" сообщала, что в Германии объяснили, почему затягивают с поставкой оружия Украине. По словам федерального министра обороны Германии Кристины Ламбрехт, страна организовала "круговой обмен": если страны ЕС поставляют Украине технику советского производства, то Германия позже восстановит их запасы. Так, например, Греция передаст Украине советские танки, а взамен получит немецкие современные.

Также мы писали, что власти ФРГ ошарашены критикой президента Польши за непоставки танков Leopard в страну. Поляки попросили самые современные немецкие танки Leopard 2 A7. Как пояснили в немецком правительстве, такой вид вооружения у самого бундесвера имеется лишь в ограниченном количестве. Польской стороне объяснили ситуацию, после чего переговоров на эту тему больше не было.