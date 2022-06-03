Швейцария разрешила Германии поставлять списанные танки в страны Европы
Германия получила разрешение поставлять танки из бывших запасов швейцарской армии в другие европейские страны.
Об этом сообщает издание Тagesschau.
Нейтральная Швейцария дала добро на соответствующую заявку Германии, о чем сообщило швейцарское министерство обороны.
Издание пишет, что Германия намерена предоставить оружие различным европейским странам. Поэтому страна ищет, среди прочего, основные боевые танки Leopard 2 A4 из промышленных запасов.
Швейцария продала производителю Rheinmetall 42 таких списанных танка в 2010 и 2011 годах.
Ранее "Страна" сообщала, что в Германии объяснили, почему затягивают с поставкой оружия Украине. По словам федерального министра обороны Германии Кристины Ламбрехт, страна организовала "круговой обмен": если страны ЕС поставляют Украине технику советского производства, то Германия позже восстановит их запасы. Так, например, Греция передаст Украине советские танки, а взамен получит немецкие современные.
Также мы писали, что власти ФРГ ошарашены критикой президента Польши за непоставки танков Leopard в страну. Поляки попросили самые современные немецкие танки Leopard 2 A7. Как пояснили в немецком правительстве, такой вид вооружения у самого бундесвера имеется лишь в ограниченном количестве. Польской стороне объяснили ситуацию, после чего переговоров на эту тему больше не было.