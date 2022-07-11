Германия и Франция готовятся к "кошмарному сценарию" в случае полного прекращения поставок российского газа по газопроводу "Северный поток-1".

Об этом со ссылкой на министра экономики ФРГ Роберта Хабека и министра финансов Франции Бруно Ле Мэра сообщило немецкое издание Focus.

"На Западе опасаются, что Россия может использовать запланированные работы как предлог для прекращения поставок природного газа в Германию по «Северному потоку-1". Это стоило бы нашей стране 70 процентов импорта российского газа одним махом", - пишет издание.

"Регулярное техническое обслуживание может превратиться в более продолжительное политическое обслуживание", - приводит оно слова главы Федерального сетевого агентства Германии Клауса Мюллера.

Сообщается, что за обычный день по трубопроводу проходит около 150 млн кубометров газа, однако из-за неисправности турбины российский "Газпром" уже сократил это количество примерно до 100 млн кубометров в середине июня, а теперь оно и вовсе снижается до нуля.

Ранее мы также писали, что Германия ограничивает подачу горячей воды, приглушает уличное освещение и закрывает бассейны на фоне дефицита энергоресурсов. На фоне ограничений поставок из РФ в Германии масштабный скачок цен на газ, который погрузил страну в худший энергетический кризис с 70-х годов прошлого века.

Также "Страна" сообщала, что в Германии опасаются, что приостановка "Северного потока" на 10 дней для ремонта станет бессрочной "по политическим мотивам", поэтому власти призывают немцев экономить энергию.