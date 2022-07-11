Из-за того, что украинский конфликт затягивается, цены на газ в Европе будут расти до 2024 года.

Такой прогноз дает агентство Bloomberg.

Если сперва предполагалось, что война продлится около двух месяцев, и газ не успеет слишком сильно подорожать, то теперь ситуация меняется.

2023 год будет очень тяжелым для Европы по ценам на газ. И скорее всего эти проблемы перейдут и в 2024 год, пишет на страницах издания эксперт по энергетике Хавьер Блас.

Ранее сообщалось, что цены на газ в Европе впервые с начала марта превысили $1900 за тысячу кубов.

Также мы писали, что глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что "чем дольше будет длиться война в Украине, тем глубже будет мировой кризис". В отдельном материале мы подробно разбирались, что значит рецессия для мира и Украины.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 138-й день. "Страна" следит за происходящим на фронте и в тылу в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.