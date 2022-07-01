Глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров объявил о сборе средств на "армию дронов" для ВСУ через платформу United24. Об этом он написал у себя в социальных сетях.

Совместно с Генштабом вооруженных сил Украины были определены запросы армии на передовой, сообщил Федоров. Было решено всю линию фронта шириной около 2470 км закрыть дронами. Они позволят мониторить действия врага, изменять военные стратегии и в дальнейшем сохранить как можно больше жизней военных.

На первом этапе планируют закупить 200 беспилотников, которые могут летать до 24 часов на расстояние 160 км и оставаться почти незаметными для врага.

"Помочь ВСУ и присоединиться к сбору можно из любого уголка мира и внести свой донейт в два клика через платформу United24. Или задонатить нам свой дрон", - сообщил Федоров.

Скриншот: Telegram/FEDOROV

Ранее "Страна" писала, что Чехия передаст Украине два разведывательных беспилотника Bivoj. Он оснащен высокоточной камерой видеонаблюдения. Его вес 25 кг, размах крыла - 3,3 метра.

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