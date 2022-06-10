Британская компания Blighter Surveillance Systems передаст ВСУ радиолокационные системы для обнаружения вражеских дронов. Часть радаров A422 будет передана ВСУ в июне. Об этом сообщает сайт производителя.



A422 - военный радар средней дальности для обеспечения воздушной безопасности. Он способен обнаруживать и сообщать о воздушных и наземных целях на расстоянии до 20 км. Идеально подходит для обнаружения низких, медленных и небольших объектов.



Система разработана для быстрого развертывания с транспорта, может использоваться для разведки поля боя, дистанционного наблюдения за границей и охраны периметра.

Ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон объявил о передаче Украине РСЗО M270 с дальностью стрельбы до 80 км.

Напомним, 1 июня Байден официально объявил о новом пакете помощи Украине, куда вошли РСЗО HIMARS.

Также мы писали, что американские инструкторы уже начали обучать украинских военных работе с РСЗО HIMARS.

Тем временем война в Украине продолжается уже 107-й день. "Страна" следит за происходящим 10 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 106-го дня войны. Арестович заявил, что Северодонецк и трассу из Бахмута на Лисичанск на этой неделе "точно не возьмут". В Генштабе сообщили, что противник скоро попытается выйти на административные границы Запорожской области. Министр обороны Резников рассказал, что в день ВСУ теряют 100 человек убитыми и 500 ранеными. Американская газета The Independent со ссылкой на данные разведки написала, что орудий и систем залпового огня у России в зоне боевых действий больше в 20 раз, а боеприпасов - в 40 раз.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.