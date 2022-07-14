После западных публикаций о том, что поступающее в Украину оружие может уплывать на черный рынок, глава Офиса президента Андрей Ермак предложил Верховной Раде создать временную следственную комиссию (ВСК) по этому вопросу.

Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

По словам Ермака, комиссия "будет заниматься подготовкой и рассмотрением вопросов, связанных с контролем использования оружия, полученного от наших партнеров".

Ермак пишет, что разговоры об утечках оружия - это "российские попытки разбалансировать международную коалицию вокруг Украины".

Отметим, что выходили такие публикации на страницах британских и немецких изданий Financial Times и Bild. Он считает, что после запуска работы следственной комиссии "пророссийские нарративы будут разбиты".

"Все полученное западное оружие находится на учете и отправляется на фронт. Все четко контролируется, и теперь этот процесс станет еще более открытым", - написал Ермак.

Напомним, газета Financial Times со ссылкой на источники написала, что НАТО и ЕС намерены ужесточить контроль за передачей Украине вооружений в связи с опасениями, что они впоследствии могут попадать на черный рынок.

После этого в США заявили, что следят за использованием американского оружия в Украине и уверены в действиях украинского правительства.

В Офисе президента ответили, что все западное оружие, получаемое Украиной, состоит на тщательном учете и отправляется на фронт. А утверждения о том, что это не так, являются российской пропагандой.