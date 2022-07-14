Ермак предложил создать ВСК по контролю над западным оружием после публикаций о возможных его утечках
После западных публикаций о том, что поступающее в Украину оружие может уплывать на черный рынок, глава Офиса президента Андрей Ермак предложил Верховной Раде создать временную следственную комиссию (ВСК) по этому вопросу.
Об этом он написал в своем Телеграм-канале.
По словам Ермака, комиссия "будет заниматься подготовкой и рассмотрением вопросов, связанных с контролем использования оружия, полученного от наших партнеров".
Ермак пишет, что разговоры об утечках оружия - это "российские попытки разбалансировать международную коалицию вокруг Украины".
Отметим, что выходили такие публикации на страницах британских и немецких изданий Financial Times и Bild. Он считает, что после запуска работы следственной комиссии "пророссийские нарративы будут разбиты".
"Все полученное западное оружие находится на учете и отправляется на фронт. Все четко контролируется, и теперь этот процесс станет еще более открытым", - написал Ермак.
Напомним, газета Financial Times со ссылкой на источники написала, что НАТО и ЕС намерены ужесточить контроль за передачей Украине вооружений в связи с опасениями, что они впоследствии могут попадать на черный рынок.
После этого в США заявили, что следят за использованием американского оружия в Украине и уверены в действиях украинского правительства.
В Офисе президента ответили, что все западное оружие, получаемое Украиной, состоит на тщательном учете и отправляется на фронт. А утверждения о том, что это не так, являются российской пропагандой.