С 2023 года украинцы смогут свободно владеть короткоствольным оружием. Соответствующее законодательство будет принято в течение лета-осени.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Виктор Андрусив у себя в Telegram-канале.

"Украинцы дали однозначный ответ о разрешении на свободное владение оружием. 70% из опрошенных поддержали право на свободное его ношение. Подчеркну, что речь идет именно о пистолете, а не гранатомете или автомате Калашникова", - написал Андрусив.

Он добавил, что министерство соглашается с мнением украинцев, а сейчас уже готовят изменения ко второму чтению законопроекта. После принятия закона будут запускать реестры оружия.

"Возможно, нужны будут дополнительные решения, чтобы мы могли сохранять контроль за оборотом оружия: проверять, чье оно, как будет происходить процесс регистрации, в какие периоды владелец оружия должен проходить проверки", - сообщил советник министра внутренних дел.

Скриншот: Telegram/Політика Андрусіва

Ранее мы писали о промежуточных данных опроса в приложении "Дия", которые показывали, что 62,3% украинцев поддерживают легализацию оружия в целях личной защиты. 18,3% уверены, что оружие нужно для личных нужд, а 19,2% высказались против легализации.

Отметим, что такую позицию показывает не только опрос в "Дие". Данные социологической группы "Рейтинг" говорят, что данную ​​инициативу поддерживают 58%, не поддерживают - 39%. Таким образом, впервые за историю исследования этого вопроса количество сторонников идеи превысило количество противников.