На сайте Верховной Рады Украины появился текст законопроекта №7457 про легализацию каннабиса.

Согласно документу, разработкой препаратов могут заниматься как учреждения государственной и коммунальной собственности, так и частные научные учреждения.

Медучреждения всех форм собственности (в т.ч. ФОПы), (имеющие лицензию и возможность контролировать и производить учет в-в), смогут выписывать электронные рецепты на каннабис, говорится в законопроекте.

Также, в случае принятия законопроекта, пациенты-иностранцы, которым выписан каннабис в качестве лекарства, смогут ввозить его в Украину (согласно объему, зафиксированному в рецепте).

Кроме того, предлагается, до 1 января 2033 года ввести нулевую квоту на ввоз в Украину сырья и веществ из каннабиса. Подробно об этом законопроекте мы писали в отдельном материале.

Напомним, 7 июня Кабмин поддержал законопроект о легализации марихуаны "в медицинских и промышленных целях". Предыдущая попытка легализовать медицинскую коноплю провалилась год назад.

Как сообщал министр здравоохранения Виктор Ляшко, медицинский каннабис не будет конкурировать с "уличным", потому что содержит лишь канабидиол, который не имеет психоактивного действия, поэтому не подходит для рекреационного употребления.