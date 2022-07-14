Заявления о возможных утечках западного оружия, которое поставляется Украине, на черный рынок, является массовой пропагандой России.

Такое мнение выразил спикер ЕС по вопросам внешней и политики безопасности Питер Стано в интервью "Укринформу".

"Россия положила начало интенсивной кампании дезинформации против Украины, ЕС и НАТО, заявляя о "контрабанде оружия", поставляемой союзниками.

Мы не можем говорить о НАТО, но, с точки зрения ЕС, российская пропаганда и дезинформация предпринимает такие попытки очень регулярно и массированно. Фактически, вся информация, исходящая из Кремля или от Министерства обороны или Министерства иностранных дел (России – ред.) , является такой массированной пропагандой и обычной ложью", - заявил Стано.

По его словам, в ЕС мониторят и контролируют, чтобы оружие, предоставляемое странами-членами Евросоюза Украине использовалось по предназначению.

"У нас нет причин не доверять правительству Украины, которое ведет борьбу, чтобы защитить свою страну и народ Украины от жестокой агрессии", - добавил Стано.

Напомним, газета Financial Times написала, что НАТО и ЕС намерены ужесточить контроль за передачей Украине вооружений в связи с опасениями, что они впоследствии могут попадать на черный рынок.

Подоляк после западных публикаций заявил, что вооружение состоит на тщательном учете и отправляется на фронт. А утверждения о том, что это не так, являются российской пропагандой.

Координатор совета по нацбезопасности при Байдене Джон Кирби заявил, что в Белом доме "разделяют обеспокоенность" по поводу судьбы американских вооружений в Украине и заявил, что в Украине намерены отслеживать, куда направляется оружие.

Ермак, в свою очередь, предложил Верховной Раде создать временную следственную комиссию по контролю над западным оружием.