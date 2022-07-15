Президента Украины Владимира Зеленского попросили запретить выдавать повестки на блокпостах, заправках и улице. Соответствующая петиция на его сайте набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов.

"Господин президент, прошу рассмотреть возможность запретить на законодательном уровне выдавать повестки на блокпостах, АЗС, улице и т.д. Согласно закону о мобилизации, очередность мобилизации должен был указать президент в указе о мобилизации, но там просто указано разработать ее Генштаба ВСУ, который, в свою очередь, засекретил эту информацию", - говорится в сообщении.

Автор петиции объясняет, что для граждан информация об очередности недоступна и нет никаких юридических оснований для защиты от неправомерной мобилизации.

Отметим, что еще во вторник под петицией было лишь 5 тысяч голосов.

Ранее мы писали, как в Киеве на озере Вырлица парень вплавь спасался от полицейских, которые приехали вручать ему повестку.

Помимо этого, 7 июля полицейские и военные нагрянули на водопад Шипот в Закарпатской области, чтобы вручить повестки. Отдыхающие от них убегали в чем мать родила.